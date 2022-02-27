　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港今增2.6萬確診！醫院停屍間爆滿「屍疊屍硬塞」飄出味道

▲▼ 新冠疫情,香港疫情,香港醫院,香港公立醫院 。（圖／路透）

▲香港醫院爆滿，病患在戶外接受治療。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港27日新增26026例確診，較前一日的17063例暴增近1萬例，並再度創下單日新高。另外，由於香港本周有超過246名患者死亡，公立醫院除了病床不夠以外，連太平間也已經爆滿，導致急診室淪為「臨時停屍間」，甚至出現「屍疊屍」的慘況。

根據港媒《明報》報導，香港伊利沙伯醫院的一名急診護士透露，急診室爆滿的情況沒有好轉，只能隨便找一個空位鋪上毛巾，讓病人躺在地上，就像是敘利亞打仗一樣。

▲▼香港疫情,新冠疫情,新冠病毒,香港醫院 。（圖／路透）

該護士還說，在急診室死亡的患者現在不送醫院太平間，送急診室停屍間，但裡面只有3個位置，根本不夠放，已經出現「屍疊屍」的慘況，甚至有屍體直接就放在急診室內，「急診室已經變成臨時停屍間，這一兩天比較嚴重，曾有屍體放置超過8個小時。」

該護師提到，屍體放久了會發臭，所以要不斷調配空間，「有時候經過，感覺有聞到味道，真是很無奈，就像戰地醫院一樣，但不應該是這樣的，死者應該有基本尊嚴，醫護都很難過，可是也不知道該怎麼辦。」

香港的殯葬業者表示，現在每天死亡人數比平常多出幾十人，加上農曆正月傳統不辦喪事，導致殮房更滿，他知道政府的焚化廠現在已經「加爐」，每天焚化數量從140多次增加至200次。

▲▼香港疫情,新冠疫情。（圖／路透）

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗　網驚：該上教科書
川普改批普丁侵烏「令人震驚」　警告：戰火恐引世界大戰
俄軍準備包圍基輔！情報揭「多軸心推進中」　最新戰況曝光
北宜公路2機車對撞　黃牌騎士爆頭慘死
國家軍力強度「台灣排13」贏以色列　鄉民見1數據笑了
台劇資深演員突曝「不良於行」　清創手術病況曝光
對俄剩2選項！拜登：制裁或「第三次世界大戰」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港今增2.6萬確診！醫院停屍間爆滿「屍疊屍硬塞」飄出味道

烏克蘭掀反華潮！陸留學生躲防空洞被逼問　只能「裝日本人」保命

陸創下「一箭22星」新紀錄　長征八號遙二火箭成功發射

香港財政司長：兩個月內遏止疫情　會有報復式消費

中德外長就烏克蘭局勢通電話　王毅：俄安全訴求應得到妥善解決

連上9天班求休假被嗆「你別來了」　他怒離職放棄近9萬月薪！

陸駐烏大使傳落跑！急露面澄清「我還在」但撤僑沒辦法

俄烏戰事持續　解放軍南海連3天軍演

阿嬤拄拐杖蹣跚進門…6歲弟下秒反應超驚人　30秒影片被讚翻

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世　粉絲震驚洗版：爺爺奶奶怎麼辦

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

KKBOX風雲榜／動力火車壓軸連唱3金曲　暈船神曲《走建國路回家但後座少ㄌ泥》

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

2兄弟打電動誤將「手把甩飛」　見砸壞電視秒崩潰：對不起～

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

香港今增2.6萬確診！醫院停屍間爆滿「屍疊屍硬塞」飄出味道

烏克蘭掀反華潮！陸留學生躲防空洞被逼問　只能「裝日本人」保命

陸創下「一箭22星」新紀錄　長征八號遙二火箭成功發射

香港財政司長：兩個月內遏止疫情　會有報復式消費

中德外長就烏克蘭局勢通電話　王毅：俄安全訴求應得到妥善解決

連上9天班求休假被嗆「你別來了」　他怒離職放棄近9萬月薪！

陸駐烏大使傳落跑！急露面澄清「我還在」但撤僑沒辦法

俄烏戰事持續　解放軍南海連3天軍演

阿嬤拄拐杖蹣跚進門…6歲弟下秒反應超驚人　30秒影片被讚翻

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世　粉絲震驚洗版：爺爺奶奶怎麼辦

2波冷空氣接力南下！北部這天探14度　一圖秒懂未來一週天氣

分析俄羅斯侵烏「4大戰線」！　美智庫：恐從南方包夾強取基輔

歌王養老院確診「情況不樂觀」肺部病變　昔暴瘦坐輪椅慘遇翻車意外

女兒1歲抓周「抓到飛機」！婆婆瞬間臉垮：空姐低階職業　她氣炸了

228連假台南旅遊人氣旺　觀光景點活動精彩踏青最逍遙

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗　網驚：該上教科書

愛犬異常狂吠警告　塑膠味飄來「馬達竄火花」...險釀災牠救全家

國1三車追撞回堵六公里　國5今晚塞到深夜！宜蘭－頭城時速30↓

曹格13歲兒子近照曝！　跟媽出門「帥樣掀暴動」…網：放開那男孩

胡瓜被CUE裝傻「籃籃火速補槍」　他被講出年紀氣敲頭

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

大陸熱門新聞

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世

香港今增2.6萬確診！醫院停屍間爆滿

烏克蘭掀反華潮！陸留學生裝日本人保命

嬤拄拐杖進門　6歲弟下秒反應超驚人

陸網狂洗「進口烏克蘭妹」　當地掀反華潮

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

陸網狂洗「進口烏克蘭妹」　官方急整頓

欠13萬還不出青眼白龍卡遭法拍！競價曾破3.8億

中國人在烏克蘭被敵視！女學生跟蹤威脅

不掛五星旗了？陸駐烏使館：勿隨意亮明身份

中德外長通電話　王毅：俄安全訴求應解決

連上9天班求休假　他竟被嗆「你別來了」

陸駐烏大使傳落跑！急露面澄清：我還在

香港再增1.7萬確診！本波已累計近10萬例

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

百萬YTR白目闖烏俄前線開直播！下秒炸彈射來GG了

陶晶瑩又沒約小S被罵對話曝！

大S「離婚內情」首曝光！小S脫口認：她不快樂

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

俄準備談判　慘被烏克蘭秒拒

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

滯烏男星出門「遭烏克蘭人開槍追殺」！驚恐影片曝

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

更多

最夯影音

更多
KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面