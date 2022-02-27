香港今增2.6萬確診！醫院停屍間爆滿「屍疊屍硬塞」飄出味道

▲香港醫院爆滿，病患在戶外接受治療。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港27日新增26026例確診，較前一日的17063例暴增近1萬例，並再度創下單日新高。另外，由於香港本周有超過246名患者死亡，公立醫院除了病床不夠以外，連太平間也已經爆滿，導致急診室淪為「臨時停屍間」，甚至出現「屍疊屍」的慘況。

根據港媒《明報》報導，香港伊利沙伯醫院的一名急診護士透露，急診室爆滿的情況沒有好轉，只能隨便找一個空位鋪上毛巾，讓病人躺在地上，就像是敘利亞打仗一樣。

該護士還說，在急診室死亡的患者現在不送醫院太平間，送急診室停屍間，但裡面只有3個位置，根本不夠放，已經出現「屍疊屍」的慘況，甚至有屍體直接就放在急診室內，「急診室已經變成臨時停屍間，這一兩天比較嚴重，曾有屍體放置超過8個小時。」

該護師提到，屍體放久了會發臭，所以要不斷調配空間，「有時候經過，感覺有聞到味道，真是很無奈，就像戰地醫院一樣，但不應該是這樣的，死者應該有基本尊嚴，醫護都很難過，可是也不知道該怎麼辦。」

香港的殯葬業者表示，現在每天死亡人數比平常多出幾十人，加上農曆正月傳統不辦喪事，導致殮房更滿，他知道政府的焚化廠現在已經「加爐」，每天焚化數量從140多次增加至200次。