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大陸 大陸焦點 特派現場

老公都不繫安全帶！她氣炸衝工地「人吊空中訓話」　震撼畫面曝光

男子被妻子吊起來訓話。（圖／翻攝自微博／西部決策）

▲男子被妻子吊起來訓話。（圖／翻攝自微博／西部決策）

圖文／CTWANT

在工地上班，除了戴安全帽，最重要的就是繫上安全帶，避免從高空掉落，造成嚴重後果。大陸一名男子在工地上班時沒繫安全帶，結果被妻子吊起來。影片曝光後，不少人直呼「這是真愛，不然不會這麼做，安全比什麼都重要」。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，長沙一名男子在工地上班時，因沒有繫安全帶，結果被李姓妻子吊起來懲罰，影片曝光後，瞬間在微博上引起討論。影片中可以聽見，妻子訓話，「安全的重要性你意識不到是不是？知道錯了嗎？」被吊起來的男子一臉不服氣，頭歪一邊，雙手插在口袋裡，看起來非常不爽。

李姓妻子表示，那天下大雪，前一天無意間聽到丈夫的同事說丈夫在工地都沒有繫安全帶，才會想透過這方式，讓他意識到安全的重要性，畢竟自己不可能時時刻刻都待在他身邊叮嚀著，另外，把影片PO網是希望提醒在工地工作的人，一定要注意自己的安全。

李姓妻子直言，自己非常注重安全問題，畢竟來這裡工作的人，多半都是家裡的經濟支柱，如果發生什麼危險，那家裡的妻小該怎麼辦。她強調，把丈夫吊起來訓話大概20分鐘而已，沒有很久，只是希望丈夫可以深刻記住，並保證不會有下次。

針對有人懷疑這是刻意拍攝的，李姓妻子回應，把影片PO網的初衷是想提醒每位工人，一定要注意自己的安全，「因為每個人的身後，都是一整個家庭。」

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