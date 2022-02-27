烏稱俄軍逼近歐洲最大核電廠！　總統：把俄國踢出SWIFT已有共識





▲烏克蘭總統澤倫斯基誓留基輔抵抗俄軍。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏開戰進入第三天，烏克蘭內政部長顧問丹尼山科（Vadym Denysenko）26日表示，俄軍已經逼近烏國東南部歐洲最大的核電廠，該地點有被轟炸的可能。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則表示，歡迎全球一起把俄羅斯踢出「全球金融文明」，將俄羅斯拒於環球銀行金融電信協會（SWIFT）門外。

綜合外電報導，丹尼山科指出位於札波羅熱（Zaporizhzhia）的核電廠受到俄軍威脅，而且俄軍砲彈已經轉向該地點。札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，從克里米亞北上的俄軍26日稍早已挺進梅利托波爾（Melitopol），並奪下該據點，正朝向西北的札波羅熱核電廠推進。此前從北面南侵的俄軍已占領烏克蘭首都基輔以北約100公里處廢棄的車諾比核電廠，並造成輻射威脅。

澤倫斯基26日晚間釋出預錄好的影片，表示烏克蘭外交官積極遊說歐盟各國，讓各國形成共識，認為將俄羅斯逐出國際金融網絡是個合理的決定，「這對俄羅斯來說是幾十億又幾十億的損失」。

澤倫斯基表示烏克蘭已在這場戰爭中成功贏得整個文明世界的關注，「實際的結果是什麼呢？就是SWIFT，斷開（俄羅斯）和全球金融文明的連結。」同時他也表示，歡迎土耳其和阿塞拜然促成烏克蘭與俄羅斯的和平談話，並指出他與義大利總理德拉吉（Mario Draghi）的談話，是進一步拉攏更多國際援助的關鍵。