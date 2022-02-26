　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想

記者邱晟軒／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭震驚全球，然而美國政府多次表明態度，不會介入烏俄衝突，更重申不會派軍參戰。對此，北市聯醫胸腔科陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今（26日）引述BBC社論點出，美國之所以不派兵援助烏克蘭的4大關鍵原因，並且認為「台灣人該好好想一想了」。

1、出兵對美國沒有好處
美國當然有好處才要出兵！首先，烏克蘭不是美國的鄰居，它不位於美國邊境，它也沒有美國軍事基地，烏克蘭也沒有戰略石油儲備，也不是主要的貿易夥伴。

2、拜登本來就不愛軍事活動
拜登當年曾反對歐巴馬干預利比亞，以及在阿富汗增兵。同時最重要的是，他也堅決捍衛在2021年美國自阿富汗撤軍的命令。

▲▼傳美國總統拜登有意邀請台灣、日本、新加坡等亞洲盟友加入制裁俄羅斯的行列，限制對俄半導體出口。（圖／路透社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲俄羅斯入侵烏克蘭，美國總統拜登多次表明不會派兵參戰。（圖／路透社）

3、美國人民也不想要戰爭
根據美聯社與NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）最近的一項民意調查發現，有72%的人認為，美國應該在俄羅斯和烏克蘭衝突中發揮次要作用，或者根本不扮演任何角色。美國民眾更在意的是自身經濟問題（尤其是通膨議題），隨著期中選舉的臨近，拜登更會注意這一點。

4、與超級大國對抗的危險
普丁的核子武器，就是底線！拜登近期曾公開表示，「我們正與世界最大的軍事國家之一打交道，局勢任何時候都可能變得瘋狂」，態度很明確，不打比較安全。

然而，既使不實質派兵參戰，美國白宮在當地時間（25日）仍宣布，總統拜登簽署備忘錄，根據《對外援助法》指示國務院向烏克蘭提供6億美元（約167億新台幣）的金援，而其中3.5億美元（約97.9億新台幣）將用於烏克蘭的軍事援助，這是美國第3次動用資金。

▼烏俄兩軍戰火持續延燒。（圖／美聯社）

▲▼烏克蘭軍隊今天在首都基輔（Kyiv）抵抗俄軍進犯。（圖／美聯社）

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想
快訊／國人受困西烏　外交部曝救援進度
台北101今晚點燈！高掛「烏克蘭國旗」聲援
戰力最強小國？　PTT「點名1國」刷整排：世界吉娃娃
俄軍夜襲基輔！高速公路成戰場「當眾駁火」　距烏國防部大樓僅4
烏克蘭198人死於「俄國侵略」！　宣稱造成3500名俄軍士兵
導彈射中基輔大樓！恐怖「炸出巨洞」近照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想

正統鹿耳門聖母廟「恭化春牛」儀典　 人人來「鞭高升」、「春牛灰御守」

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影訴求反戰

台中驗船師染疫　南投足跡公布：咖啡館、五金百貨行

變天速度快！明最凍13度2區迎雨　未來1周「強冷空氣襲台」機率曝

金門台開風獅爺中心傳歇業？　縣府：最高罰1000萬+收回全部資產

確診驗船師曾至麥寮港　接送人員穿防護衣...縣府：無接觸風險

車主「加油1016元」店員只算1000　原因神翻：真的沒算錯！

快訊／感染源不明！　新加坡驗船師確診前到過麥寮、南投

說好「開放式關係」！妻突後悔鬧離婚...他怒：吵X小　網全愣

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

雨天走失！法鬥跑1.2km求救　 寵物店老闆暖心幫洗澡等主人

購屋族追高實錄！他年薪120萬　嘆：第一次下斡旋竟被重擊

烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想

正統鹿耳門聖母廟「恭化春牛」儀典　 人人來「鞭高升」、「春牛灰御守」

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影訴求反戰

台中驗船師染疫　南投足跡公布：咖啡館、五金百貨行

變天速度快！明最凍13度2區迎雨　未來1周「強冷空氣襲台」機率曝

金門台開風獅爺中心傳歇業？　縣府：最高罰1000萬+收回全部資產

確診驗船師曾至麥寮港　接送人員穿防護衣...縣府：無接觸風險

車主「加油1016元」店員只算1000　原因神翻：真的沒算錯！

快訊／感染源不明！　新加坡驗船師確診前到過麥寮、南投

說好「開放式關係」！妻突後悔鬧離婚...他怒：吵X小　網全愣

南投縣長照交通接送對象擴大　原限失能第2級以上即符資格

ATM貼神秘字條…他插卡悲劇了「拔不出來」　下秒破解暗號超崩潰

台鋼主場在高雄澄清湖　曾總：讓在地人有歸屬感

烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想

工具機聯展「線上展至3月下旬」　2022總出口值上看30億美元

香港今再增1.7萬確診！本波疫情總病例數即將突破10萬大關

正統鹿耳門聖母廟「恭化春牛」儀典　 人人來「鞭高升」、「春牛灰御守」

花蓮旅宿業注意了！速填報營運報表免受罰　最後期限2月28日

連假塞車卡到肩頸痛！　醫教三招伸展輕鬆緩解

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影訴求反戰

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

台灣女大生收到「烏克蘭傭兵徵選」！簡訊曝

開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」網狂點頭

快訊／本土+6！境外暴增63例

烏克蘭賣「遼寧號給中國」！他曝中俄各懷鬼胎　

戰力最強小國？　PTT狂喊1國：世界吉娃娃

快訊／台中+0破功！確診者足跡曝光

90年代霸主！「手搖3巨頭」消失街頭爆懷念

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

五倍券數位綁定「銀行送超商300元」！剩4天快領

獨／本土新增大專2例、高中1例確診

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

即／宜蘭+1！20歲男職場接觸染疫　最新足跡曝

「加油1016元」店員只算1000元　真相神翻了

微博狂吵「下一個台灣」　陸網紅逆風開戰！

更多熱門

相關新聞

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影反戰

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影反戰

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注，各地知名地標建築物紛紛打起藍黃兩色燈光，投射巨型烏克蘭國旗聲援烏克蘭，26日晚間，台北101也加入聲援行列，在頂層與中層，投影藍黃色燈光，表達反戰訴求。

國人受困西烏搭火車逃往斯洛伐克　外交部：已派員前往邊境

國人受困西烏搭火車逃往斯洛伐克　外交部：已派員前往邊境

烏克蘭總統：現在是決定讓烏加入歐盟的關鍵時刻

烏克蘭總統：現在是決定讓烏加入歐盟的關鍵時刻

林佳龍中山大學演講　暢談台灣新願景

林佳龍中山大學演講　暢談台灣新願景

陸網狂洗「進口烏克蘭妹」　官方急整頓

陸網狂洗「進口烏克蘭妹」　官方急整頓

關鍵字：

烏克蘭美國俄羅斯普丁澤倫斯基基輔撤離協防台灣

讀者迴響

熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

甜心主播爆不倫「車內尖叫大哭58秒片」曝光！

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

俄殘殺烏克蘭平民影片瘋傳　瑞莎崩潰大哭！

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

快訊／疑不滿遭背叛　高雄男當前妻面「持刀捅胸」

不只烏克蘭？新衛星照：俄軍集結波蘭邊境

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

周星馳御用醜妹「齙牙珍」真面目正翻！消失12年現況曝

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

即／騎士閃違停車摔倒　遭砂石車輾斃

更多

最夯影音

更多
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼
邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面