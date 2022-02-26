烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想

記者邱晟軒／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭震驚全球，然而美國政府多次表明態度，不會介入烏俄衝突，更重申不會派軍參戰。對此，北市聯醫胸腔科陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今（26日）引述BBC社論點出，美國之所以不派兵援助烏克蘭的4大關鍵原因，並且認為「台灣人該好好想一想了」。

1、出兵對美國沒有好處

美國當然有好處才要出兵！首先，烏克蘭不是美國的鄰居，它不位於美國邊境，它也沒有美國軍事基地，烏克蘭也沒有戰略石油儲備，也不是主要的貿易夥伴。



2、拜登本來就不愛軍事活動

拜登當年曾反對歐巴馬干預利比亞，以及在阿富汗增兵。同時最重要的是，他也堅決捍衛在2021年美國自阿富汗撤軍的命令。

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▲俄羅斯入侵烏克蘭，美國總統拜登多次表明不會派兵參戰。（圖／路透社）

3、美國人民也不想要戰爭

根據美聯社與NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）最近的一項民意調查發現，有72%的人認為，美國應該在俄羅斯和烏克蘭衝突中發揮次要作用，或者根本不扮演任何角色。美國民眾更在意的是自身經濟問題（尤其是通膨議題），隨著期中選舉的臨近，拜登更會注意這一點。

4、與超級大國對抗的危險

普丁的核子武器，就是底線！拜登近期曾公開表示，「我們正與世界最大的軍事國家之一打交道，局勢任何時候都可能變得瘋狂」，態度很明確，不打比較安全。

然而，既使不實質派兵參戰，美國白宮在當地時間（25日）仍宣布，總統拜登簽署備忘錄，根據《對外援助法》指示國務院向烏克蘭提供6億美元（約167億新台幣）的金援，而其中3.5億美元（約97.9億新台幣）將用於烏克蘭的軍事援助，這是美國第3次動用資金。

▼烏俄兩軍戰火持續延燒。（圖／美聯社）