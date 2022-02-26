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忘關貨車車尾門！害騎士閃不過猛撞「全身骨折」慘死　駕駛下場曝

▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

▲桃園貨車駕駛忘記關車尾門，害騎士閃不過撞上慘死，駕駛遭判刑還須賠償騎士家屬327萬。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

70歲邱姓男子開著小貨車外出，卻忘記關上車斗尾門，車尾燈因此被遮蔽，無法警示後車，導致18歲鄭姓騎士閃避不及當場追撞，造成他全身多處骨折慘死。秋男事後被法官判刑10隔月，鄭男父母再提民事求償，法官則判邱男須賠償鄭父母共327萬餘元。全案可上訴。

根據判決，邱男2018年4月初晚間開著貨車外出，卻忘記關上他車斗尾門，導致車尾燈遭遮蔽，喪失示警後車、避免後車發生碰撞的作用，而當時鄭男碰巧也騎車外出，但因天色漆黑、路肩也無照明，邱男車尾燈又被遮蔽，導致鄭男在毫無察覺之下，高速追撞貨車車斗，全身多處骨折、大量內出血送醫不治。

刑事部分，法官認為，因為邱男的疏忽，導致年僅18歲的鄭男因此喪命，其父母也蒙受喪子之痛，而邱男甚至還不當接觸、干擾其中1名證人，法院最終將他依法判刑1年4個月。案經上訴二審，法官審酌，鄭男騎車未注意前方路況也須負責任，因此撤銷原判，改判邱男10個月徒刑。

鄭男父母事後再提民事求償，認為邱男須賠償喪葬費、醫療費、律師費、扶養費，以及精神慰撫金共1723萬餘元。對此，邱男辯稱，鄭男自己也有疏失，加上鄭男超速，也應該負起一半的責任，認為鄭父母求償金額過高，要求法官駁回鄭父母之訴。

法官審理後認為，雖邱男忘記關車斗尾門有過失，但當時曾有另名騎士閃過貨車，且邱男貨車車身非小，加上上方棚架為銀白色鐵柱，若後方有燈光照射，得以反射光線讓後人能看見，因此認為鄭男並非完全不能注意，鄭男也應負起20%的責任，最終判邱男須賠償鄭父母327萬餘元。全案可上訴。

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