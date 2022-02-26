賴勁麟捲內線交易　賴品妤母喊冤：知股價跌只賣3張、留近200張？

▲神腦國際董事長賴勁麟涉碩豐內線交易案遭約談。（資料照／記者劉昌松攝）

記者呂晏慈／台北報導

檢調偵辦興櫃公司碩豐數位科技內線交易案，24日發動搜索約談行動，涉案人員赫然出現民進黨立委賴品妤父親賴勁麟，檢察官複訊後，諭令賴勁麟30萬元交保。賴品妤母親吳如萍25日晚間透過臉書喊冤說，賴勁麟當時只賣了3張，手上還留著碩豐近200張股票，「如果早知道股價會跌，怎麼可能只賣3張？」

檢調接獲檢舉，賴勁麟2015、2016年間擔任碩豐經理人期間，與總經理特助薛孝宇，得知公司一項俄羅斯賭場交易利空消息，趁重大訊息公布前，搶先賣股避損，台北地檢署指揮新北市調處偵辦，全案依違反證交法偵辦。

不過，吳如萍沈寂一日後出面說明，賴勁麟被外界貼上什麼炒股、賣股的標籤，他們開始找律師徵詢，想了解這麼坦蕩蕩的一個人，究竟是哪個環節被認為有問題？由於已經是6、7年前發生的事，記憶也沒辦法像現在發生的事那般記得清晰，當初的資料也還需要進一步整理與蒐集。

吳如萍直指，就目前找出來的資料來看，其實這幾年下來直到現在，賴勁麟手上還持續留著該公司近兩百張股票完全沒有動過，一直就是放在那兒，「如果一個真正涉及不法、涉及內線交易的人，若真提前知道股價會跌，他會只賣3張？然後留著其他近200張的股票繼續放著完全不動嗎？」

吳如萍表示，現在他們感到有些委屈與沈重，但是也沒時間哀聲嘆氣了，必須要盡快找出過往相關資料徹底證明自己的清白，再次感謝大家的關心，她都收到了，一定會繼續加油。

▼民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）