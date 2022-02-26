　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴勁麟捲內線交易　賴品妤母喊冤：知股價跌只賣3張、留近200張？

▲▼立委賴品妤父親、神腦國際董事長賴勁麟涉碩豐內線交易案遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲神腦國際董事長賴勁麟涉碩豐內線交易案遭約談。（資料照／記者劉昌松攝）

記者呂晏慈／台北報導

檢調偵辦興櫃公司碩豐數位科技內線交易案，24日發動搜索約談行動，涉案人員赫然出現民進黨立委賴品妤父親賴勁麟，檢察官複訊後，諭令賴勁麟30萬元交保。賴品妤母親吳如萍25日晚間透過臉書喊冤說，賴勁麟當時只賣了3張，手上還留著碩豐近200張股票，「如果早知道股價會跌，怎麼可能只賣3張？」

檢調接獲檢舉，賴勁麟2015、2016年間擔任碩豐經理人期間，與總經理特助薛孝宇，得知公司一項俄羅斯賭場交易利空消息，趁重大訊息公布前，搶先賣股避損，台北地檢署指揮新北市調處偵辦，全案依違反證交法偵辦。

不過，吳如萍沈寂一日後出面說明，賴勁麟被外界貼上什麼炒股、賣股的標籤，他們開始找律師徵詢，想了解這麼坦蕩蕩的一個人，究竟是哪個環節被認為有問題？由於已經是6、7年前發生的事，記憶也沒辦法像現在發生的事那般記得清晰，當初的資料也還需要進一步整理與蒐集。

吳如萍直指，就目前找出來的資料來看，其實這幾年下來直到現在，賴勁麟手上還持續留著該公司近兩百張股票完全沒有動過，一直就是放在那兒，「如果一個真正涉及不法、涉及內線交易的人，若真提前知道股價會跌，他會只賣3張？然後留著其他近200張的股票繼續放著完全不動嗎？」

吳如萍表示，現在他們感到有些委屈與沈重，但是也沒時間哀聲嘆氣了，必須要盡快找出過往相關資料徹底證明自己的清白，再次感謝大家的關心，她都收到了，一定會繼續加油。

▼民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院 立委賴品妤父親神腦國際董事長賴勁麟涉內線交易交保。（圖／記者屠惠剛攝）

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
快訊／登山客攀品田山墜谷！領隊拉人也墜落雙雙失聯
快訊／俄羅斯8特工滲透失敗！　遭識破全躺路邊
快訊／美海軍驅逐艦正在穿越台灣海峽！
獨／本土新增大專2例！　高中1例確診
快訊／基輔爆發「逾50次機關槍掃射、爆炸」　交戰畫面曝光
北約不忍了！首度啟動「反應部隊」　向俄喊話：立即停火
華郵：美國準備助烏克蘭總統「離開基輔」　避免遭殺害
俄恐動用「炸彈之父」攻烏！　能瞬間蒸發人體、內臟粉碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

印尼蘇門答臘地震釀7死85傷　吳釗燮慰問印尼震災

蔡其昌賀中職第六隊成軍點名他　釣出「台南Josh」本尊親回：你確定？

肯定烏克蘭總統死守基輔　邱毅：若是蔡大小姐早就開溜了

林飛帆聲援莫斯科代表處抗議　「此刻我們都是烏克蘭人」

賴勁麟捲內線交易　賴品妤母喊冤：知股價跌只賣3張、留近200張？

三立董事長林崑海告別式　蔡英文眼眶泛淚：海董掛念的都是台灣

烏克蘭戰爭反映台海！　矢板明夫：對中國、台灣幾乎是一場預演

F**k the War！《這是我的戰爭》聲援烏克蘭　一週收入全捐出

俄羅斯飛彈狂轟烏克蘭　蔣萬安：應思考提供人道協助

陸委會：中共藉俄烏戰事操作認知作戰　影響台灣內部民心士氣

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

妹妹家附近遭炸毀！烏克蘭正妹崩潰大哭　瑞莎心碎家鄉奶奶一直哭「今天都是飛彈」

陳庭妮爬山被求婚大喊：很累欸　曝和胡宇威婚禮「想走南法風」

印尼蘇門答臘地震釀7死85傷　吳釗燮慰問印尼震災

蔡其昌賀中職第六隊成軍點名他　釣出「台南Josh」本尊親回：你確定？

肯定烏克蘭總統死守基輔　邱毅：若是蔡大小姐早就開溜了

林飛帆聲援莫斯科代表處抗議　「此刻我們都是烏克蘭人」

賴勁麟捲內線交易　賴品妤母喊冤：知股價跌只賣3張、留近200張？

三立董事長林崑海告別式　蔡英文眼眶泛淚：海董掛念的都是台灣

烏克蘭戰爭反映台海！　矢板明夫：對中國、台灣幾乎是一場預演

F**k the War！《這是我的戰爭》聲援烏克蘭　一週收入全捐出

俄羅斯飛彈狂轟烏克蘭　蔣萬安：應思考提供人道協助

陸委會：中共藉俄烏戰事操作認知作戰　影響台灣內部民心士氣

缺一台特斯拉嗎？到高雄消費200元登錄日月抽　iPhone13天天送

大口咬會爆餡！「桂冠芝麻、花生湯圓」變身冰淇淋大福了

樓上洗車樓下分裝　保險箱藏千包毒咖啡...警攻堅逮7人

五寶麵回歸！總裁牛肉麵插旗BELLAVITA　再推新菜單麻香抄手拌麵

韋禮安評「寒風刺骨」　王彙筑含八仙果ＰＫ基隆藍又時

聲林3選手力抗外敵壓力山大！學長姐帶大禮探班全員嗨翻

西乙烏克蘭後衛：我願意回國拿槍參戰！　家鄉妻子嚇壞每天哭10次

快訊／登山客攀品田山墜谷！領隊拉人也墜落雙雙失聯　警消急搜救

周星馳御用醜妹「齙牙珍」真面目正翻！激似王祖賢　消失12年現況曝

《驕女》結局倒數！彭其民「害死親生女兒」腿軟後倒　梁家最後畫面曝

恐怖畫面曝！烏俄新聞播到一半　飛彈突然從記者「頭頂上飛過」

政治熱門新聞

黃士修揭烏克蘭解套方式　喊話台向美宣戰

俄國為什麼敢打烏克蘭　盾牌牙醫分析原因

矢板明夫：俄烏戰爭對中國、台灣幾乎是一場預演

三立董事長林崑海告別式　蔡英文眼眶泛淚

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

烏俄大戰持台胞證可撤僑？　「台灣小伙」遭揭是中國培訓網紅

《這是我的戰爭》聲援烏克蘭

陸委會：中共藉俄烏戰事操作認知作戰

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

俄羅斯飛彈狂轟烏克蘭　蔣萬安：應思考提供人道協助

烏克蘭人錄影求美國總統派兵　「不然烏克蘭、台灣很快會被佔領」

前國安局長：全世界都認為台灣很危險

林飛帆聲援莫斯科代表處抗議　「此刻我們都是烏克蘭人」

烏克蘭總統死守基輔　邱毅：若是蔡大小姐早就開溜了

更多熱門

相關新聞

即／碩豐爆內線交易案　賴品妤父親30萬交保

即／碩豐爆內線交易案　賴品妤父親30萬交保

碩豐數位科技（6536）爆出內線交易案，檢調24日發動搜索約談，對象除了碩豐總經理特助等人，還有前立法委員、現任立委賴品妤的父親賴勁麟。稍早台北地檢署複訊後，諭令賴勁麟以30萬元交保，全案正朝違反《證券交易法》罪嫌偵辦。

即／碩豐內線交易案　驚見賴品妤父涉案

即／碩豐內線交易案　驚見賴品妤父涉案

品學戀同是糖葫蘆愛好者　動手做因這原因

品學戀同是糖葫蘆愛好者　動手做因這原因

蔡易餘減重10公斤　「只要驗收沒有保固」

蔡易餘減重10公斤　「只要驗收沒有保固」

迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚

迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚

關鍵字：

賴品妤賴勁麟吳如萍

讀者迴響

熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

已婚「甜心主播」車上激吻人夫挨告　呂佳宜回應了

莫斯科御林軍激戰烏守軍 網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

烏克蘭男童遭彈片削斷手　150烏軍投降

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人搶救

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

車臣出兵烏克蘭　要他向普丁道歉

黃士修揭烏克蘭解套方式　喊話台向美宣戰

更多

最夯影音

更多
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼
烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面