賴品妤、曾玟學同是糖葫蘆愛好者　在家動手做只因外送平台買不到

▲民進黨立委賴品妤、無黨籍苗栗縣議員曾玟學合體示範製作糖葫蘆。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委賴品妤、無黨籍苗栗縣議員曾玟學譜出戀情，兩人在2020年9月大方認愛後，時常在社群平台上互相放閃，引起大眾關注。不過，鮮為人知的是，賴品妤、曾玟學皆是糖葫蘆的愛好者，兩人更時常在家裡親手動手做，而原因只是因為「外送平台買不到」。

在農曆春節前兩週，曾玟學特地北上立法院，現身賴品妤的國會辦公室，共同示範如何在家製作簡單的糖葫蘆。準備好製作糖葫蘆所需的電磁爐、鍋子、攪拌棒、竹籤後，當然也少不了砂糖、草莓、番茄等食材。

曾玟學指出，平常在家都是由他來煮砂糖，賴品妤則負責「聞」是否成功可起鍋，「小時候在家學煮菜，我負責切菜放進去煮，但關鍵是媽媽在旁邊說可以起鍋了，那才是煮菜的關鍵」，如果媽媽沒有提醒何時起鍋，自己煮出來的味道就不一樣。

此時，賴品妤則在一旁笑說，「所以我這樣也算有幫忙吧，我也算有參與，我幫忙聞可以下鍋了嗎？」

▲曾玟學指出，平常在家都是由他來煮砂糖，賴品妤則負責「聞」是否成功可起鍋。（圖／記者林銘翰攝）



曾玟學表示，他跟賴品妤都很愛吃糖葫蘆，但是外送平台又買不到，所以才會想說在家做看看，「糖葫蘆其實很簡單，但也很容易失敗，我們試過很多次才找到秘訣」。

曾玟學說明，任何一種水果都可以嘗試，經過他們試過很多次，糖和水的比例控制在「2比1」最容易成功，兩人在家裡都用威士忌shot杯、二號砂糖煮糖水，同時還要準備冰水，在糖葫蘆快要完成時，將糖葫蘆放進冰水冰鎮，製作過程就算完成。

曾玟學也提醒，製作糖葫蘆得鍋具也很重要，使用較能聚熱的平底鍋比較適合，用小火慢慢煮糖水則較不會燒焦。

賴品妤則說，自己吃糖葫蘆是「番茄派」，曾玟學則是「草莓派」，她認為糖葫蘆的糖衣本身就很甜，番茄是比較不甜的水果，所以比較適合，「果然古人用番茄做糖葫蘆是有他的智慧」。

曾玟學細數，他們還試過蘋果、奇異果等各種水果，也都很適合拿來做糖葫蘆，並極力推薦大家自己親手製作糖葫蘆，因為真的很適合在家追劇時，當作小零食食用。

▲賴品妤說，自己吃糖葫蘆是「番茄派」，曾玟學則是「草莓派」。（圖／記者林銘翰攝）



曾玟學也透露，自己偶爾還會煮一些簡單的菜色，「但因為平常工作太忙，我也是有空才來台北，所以大多還是外食居多」，但時常會有選區的熱情民眾會送一些新鮮食材，這時候就會特別料理。

賴品妤則說，從小在學校上家政課，自己都會想幫忙，但是同學都叫她在旁邊看，「因為很怕我把廚房炸掉」，而每次只要有選民送她海鮮，自己就等曾玟學回台北，「再請他幫我料理」。

談及兩人平常的私下生活，曾玟學表示，因為兩人的工作都是政治人物，所以平常的話題很難離開政治，但是他們會盡量不要在家一直談工作，而儘管兩人感情甜蜜，但其實私下興趣並不盡相同。

賴品妤說，自己比較喜歡看書、漫畫等靜態的興趣，曾玟學則喜歡看影片、動畫，曾玟學則趕緊解釋，「我以前也蠻喜歡看漫畫，但現在工作太忙，可以利用吃飯空檔時間看影片、動畫，漫畫或書就比較無法這樣」。

▼製作完糖葫蘆後，兩人笑談私下生活。（圖／記者林銘翰攝）

