快訊／遭落石砸毀連日搶修　中橫便道16:30開放中巴及小型車通行

記者 哈勇嘎奧／台中報導

2月21日超大巨石從高處崩落重創台8臨37便道17k+200德基路段之橋梁，經公路總局頂寒流冒風雨積極搶通，二工處成立前進指揮所，多位主管連日赴第一線督導，經工務段與工程顧問公司及開口契約廠商通力合作，全天候24小時搶災，終較原定時間提前2天多，於今（2月25日）下午3時搶通，下午4時30分起，將開放供大梨山居民小型車（3.5噸以下）及豐客865路能於228連假經中橫便道往返。

▲▼中橫便道今日已完成鋪設鋼板，下午16:30班次將開放中巴及小型車通行。（圖／民眾提供）

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梨山地區民代羅進玉及在地人士，致電深深感謝公路總局在這段期間不眠不休的搶通。二工處強調，此次因橋梁結構受損十分嚴重，本次初步搶通僅供小型車通行及豐客865路通行，，大型車（3.5噸以上）仍無法行駛中橫便道，須改行駛台14甲線經由合歡山路段前往臺中地區。

谷關工務段段長呂正安說，為後續搶通作業推展，228連假3天每日7時、12時及16時30分等3通行時段，3月1日起現階段搶修期間暫調減為每日僅7時及16時30分兩時段。目前於橋面遭貫穿路段採鋪設鋼板，請行經17k+200橋梁段時放慢車速、注意車前狀況並與前車保持適當距離，小心通過。造成通行不便，敬請見諒。