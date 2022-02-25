快訊／死亡+1！今本土增3例「分布雙北、宜蘭」、另有65境外

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情稍緩。中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增3例本土病例，分布台北、新北、宜蘭三縣市，境外移入暴增65例，確診個案中有一名境外移入死亡。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

本土個案方面，有1案為境外移入家庭群聚，個案（案20395）居住宜蘭，為從美國入境的境外移入（案20089）個案的姐姐，因為該案使用7+7檢疫方案，後7天返家第一天就因為採檢陽性確診，姐姐遭匡列，後續陽性確診。

另2案感染源待釐清，為雙北父子檔，兒子居住台北內湖，因為太太返家居家檢疫，19日前往板橋老家借住，2/23因為喉嚨痛就醫，回家快篩陽性後續確診，匡列同住父母，父親也檢查陽性。

▲▼指揮中心公布2/25確診個案。（圖／指揮中心提供）

至於死亡個案，是60多歲本國籍男性，為菲律賓境外移入，本身有多重慢性病史，糖尿病、心肌梗塞併心衰竭及肺動脈高壓、腎衰竭需長期洗腎等，入境當日就因為身體不適送醫，2/23死亡，死因為肺炎、心臟衰竭、腎臟衰竭，由於距離染疫未超過6個月，仍屬新冠死亡個案。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。