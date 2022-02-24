呼叫「OK Google」就可開燈、泡咖啡　這款App串聯多品牌智慧家電

▲台灣大串聯台灣三洋、大同、禾聯、展晟照明、艾美特等超過10間本土家電品牌。（圖／台灣大提供）

記者陳俐穎／台北報導

越來越多人喜歡在家裡採用智慧家電，但許多品牌系統卻不相容，台灣大哥大推出智慧家庭Smarter Home APP，主打「單一APP、一鍵安裝、支援多品牌跨裝置」便利功能，解決不同智慧家電品牌無法相連的問題，迎接Smarter Home APP上線滿周年，台灣大特別推出自由選資費專案活動，包括最新的Google Nest Hub (第2代)智慧螢幕與總價值超過萬元的智慧家電，0元就可以帶回家。

近年受到疫情影響，民眾宅在家的時間增長，帶動居家生活便利性的需求提，台灣大智慧家庭APP下載量更成長近5倍，且有高達近7成的用戶每周使用APP，每天使用的用戶更達35%

台灣大表示，包括聲寶、台灣三洋、大同、禾聯、展晟照明、艾美特等超過10間本土家電品牌加入，共同打造更加完善的智慧居家體驗。Smarter Home APP讓用戶能一次控制多品牌的智慧家電，包含冷暖氣、智慧插座、智慧燈泡、飲水機等產品，並能讓智慧家電之間互相連動，同時支援「Ok Google」聲控功能，無論是透過手機或智慧音箱都能輕鬆語音操控家電。

台灣大表示，3月1日起到新申裝、攜碼、續約申辦4G自由選699元資費專案，綁約30個月，即可0元將智慧家庭產品帶回家。