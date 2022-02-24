快訊／涉共諜不起訴再被控洗錢　陸商向心夫妻滯台纏訟3年均無罪

▲中國創新公司負責人向心（右）與妻子龔青（左）出庭否認涉犯洗錢罪嫌，今獲判均無罪。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

對岸「中國創新公司」負責人向心與妻子龔青，因來台涉共諜案，從2019年被限制出境至今，共諜案雖獲不起訴，夫妻倆卻另被指涉將對岸吸金犯罪所得，匯到台灣漂白後投資與購買信義區豪宅，被依洗錢等罪嫌起訴，夫妻倆出庭均否認犯罪，強調「我們不是台灣的敵人」，台北地院審結，今判向心夫妻均無罪，可上訴。

向心夫妻今沒到庭聆判，辯護律師聽完判決，立刻提供書面聲明，希望檢方不要再上訴，早日將洗錢案及共諜案落幕，讓仍被限制出境的向心夫妻，能夠趕快回家。

本案源於自稱中國間諜的男子王立強，2019年在澳洲對當地媒體爆料，宣稱被香港的中國創新公司吸收當中國間諜，到台灣發展網軍組織、以20多萬個網路帳號發動「海陸空戰」，對台灣政府進行網路攻擊與霸凌，意圖影響台灣2020年總統大選。

王男的爆料引發國際關注，向心夫妻當時正好在台灣，同年11月24日要搭機離境前被檢調帶回偵辦，以涉犯我方《國家安全法》罪嫌偵辦2年，最後因澳洲政府沒依司法互助管道提供向心夫妻從事間諜行為的事證，國內也查無向心夫妻與所謂網軍的資金往來，去年（2021年）11月12日已將夫妻倆所涉共諜案情不起訴。

但檢方認為向心夫妻來台購買信義區豪宅的資金可疑，偵辦後認為向心在對岸國太集團吸金案中，將2億餘元港幣犯罪所得匯到台灣漂白，用這筆錢投資與置產，據此起訴向心夫妻涉犯洗錢罪嫌。

北院審理時，檢方強調本案「勿枉勿縱，有一分證據說一分話」，指向心夫妻勾結對岸涉嫌非法吸金的國太集團，將自己經營的中國創新、中國趨勢2家公司股權，與國太集團假交易，再藉此洗錢，「犯行清清楚楚」。

向心反駁指出，檢方的指控「完全不是事實，沒有任何邏輯可言」，他強調來台不是為了諜報、洗錢，而是看到台灣民眾善良、民風淳樸等優點，加上房地產權是永久的，不少行業的利潤率超高，更在兩岸4地擁有獨特優勢，例如「旅遊飯店同比成本僅為香港1/4，收費卻是相當」，回報驚人，「正是台灣的價值所在」。

向心聲稱因為喜歡台灣，所以選擇來台退休養老，「我們不是台灣的敵人！」他自詡一生以遵法守紀為榮，「開會從不遲到，開車從不違規」，聲譽遠比金錢重要，本案絕沒犯罪，他和妻子從不參與政治，甚至沒做過選民，他們已經「被演員」2年多，「該讓我們止血回家了」。

龔青把300多字講稿一字不漏背出來，力挺老公「是一個守法到潔癖地步的人」，不可能做任何違法違規的事情，她和老公先被當成共諜，再被起訴洗錢，「我們就是沒有選擇的被演員」，請法官盡早結束這場鬧劇，她們上有老、下有小，身為母親2年沒抱過自己孩子，感謝法官聆聽她們卑微請求，「歸還我們自由回家的權利！」