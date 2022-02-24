美媒驚爆「英國女王過世」全網瘋傳！　官員怒發文：沒可靠來源

▲英國女王伊莉莎白二世20日確診新冠肺炎 。（圖／路透社）



記者許力方／綜合報導

白金漢宮20日才宣布95歲的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）確診新冠肺炎，23日美國八卦媒體相繼爆料「英國女王去世」的重磅新聞，聲稱女王本來計畫要參加一場婚禮時，被發現已經死亡，在網路引發軒然大波，英國官員發文怒斥是「無法證實」的假新聞，英媒王室事務記者也向《澎湃新聞》澄清女王仍健在。

英國女王在6日才歡度登基滿70周年，成為英國在位最久、第一個慶祝白金禧的君主，但王室日前歷經「最黑暗的一周」，先是王儲查爾斯王子染疫，又捲入捐款換授勳醜聞，20日女王也證實確診，出現類似感冒的輕微症狀，王室表示，醫師會持續監測女王的健康，預計本周會在溫莎堡，持續進行一些負擔較輕的工作，不過22日時取消了原計畫的線上會議，日程安排上，今天（23日）她將與首相強生通電話。

美國八卦網站《好萊塢解鎖》（Hollywood Unlocked）22日拋出震撼彈「非常遺憾地，英國女王過世了。」聲稱是親近王室的消息人士爆料，女王原本要去參加Vogue雜誌編輯艾寧弗的婚禮，結果被發現已經死亡，文章在網路瘋傳，不過目前沒有英國主流媒體報導此事。

英國上議院幕僚長奧克瓦勒（Dayo Okewale）看到消息後滿頭問號，透過推特發文回應「沒有可靠的消息來源證實這一點。」並標記為「假新聞」。《好萊塢解鎖》文章沒有下架，且堅稱不報假新聞，要等待白金漢宮的正式回應。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完