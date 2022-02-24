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「MSI潮流純黑咖啡bar」將展示藤原浩聯名限定版筆電　現場亦可體驗拉花冠軍CHLIV精品咖啡

▲▼MSI潮流純黑咖啡bar,微星,藤原浩,CHLIV。（圖／MSI提供）

▲Creator Z16藤原浩聯名限定版將於MSI潮流純黑咖啡bar展出。（圖／MSI提供，下同）

消費中心／綜合報導

跨界聯名再創新里程碑！MSI微星科技宣布推出「潮流純黑咖啡bar」快閃活動，不僅與世界拉花冠軍名店CHLIV獨家聯名，更將帶給消費者全方位的感官享受，「潮流純黑咖啡bar」結合極黑美學的空間設計，現場可體驗潮流精品筆電，還能沉浸在House音樂中，一睹高超的拉花咖啡藝術，在充滿咖啡香的空間內感受MSI筆電的驚豔效能。「潮流純黑咖啡bar」快閃活動2月25日～2月28日於誠品生活南西店門口登場，只要在現場完成體驗活動，就有機會品嚐到特製的CHLIV精品咖啡，或將MSI實用小禮帶回家！

▲▼MSI潮流純黑咖啡bar,微星,藤原浩,CHLIV。（圖／MSI提供）

▲▼「MSI潮流純黑咖啡bar」半開放式的吧台設計，可以近距離欣賞咖啡師精湛的拉花技術。

▲▼MSI潮流純黑咖啡bar,微星,藤原浩,CHLIV。（圖／MSI提供）

現代人每天人手一杯咖啡，不只喝咖啡更懂得品咖啡，精品咖啡更成為一種趨勢，咖啡品牌CHLIV創辦⼈Chris曾獲2016年東京世界拉花公開賽冠軍，並在九份山城開設「CHLIV Jiufen」，以大片黑色為底，透過設計與質感營造，讓這個空間充滿魅力，在社群上引發咖啡控朝聖熱潮，遠離塵囂就是為了品嚐一杯好咖啡。這次MSI與CHLIV聯名，讓消費者不用遠赴九份就能體驗冠軍拉花咖啡的魅力，「MSI潮流純黑咖啡bar」沿用CHLIV的空間美學，以純黑色調為主軸，充分展現質感與神秘的氛圍，半開放式的吧台設計，可以近距離欣賞咖啡師精湛的拉花技術。

▲▼MSI潮流純黑咖啡bar,微星,藤原浩,CHLIV。（圖／MSI提供）

▲全新Creator Z17於本次「MSI潮流純黑咖啡bar」快閃活動搶先亮相。

在這場「潮流純黑咖啡bar」快閃活動中，可同步一賞MSI多款精品筆電，而全新的Creator Z17創作者筆電也將於快閃活動搶先亮相，全新Creator Z17採用質感的月光灰色調與CNC一體成形鋁合金材質，打造出便攜的纖薄機身，最高搭載第12代 Intel®  Core i9處理器，結合了迷人的後現代美學與極致效能。16:10黃金比例觸控螢幕設計，搭配獨家Cooler Boost Trinity+散熱系統，為使用者帶來絕佳使用體驗。而Creator Z17預計於三月份正式上市，本次「MSI潮流純黑咖啡bar」快閃活動中將提供創作人士搶先體驗。

▲▼MSI潮流純黑咖啡bar,微星,藤原浩,CHLIV。（圖／MSI提供）

▲「Creator Z16藤原浩聯名限定版」筆電，為全球首款與Fragment Design聯名合作的筆電產品。

「MSI潮流純黑咖啡bar」快閃活動亦將展示「Creator Z16藤原浩聯名限定版」筆電，為全球首款與Fragment Design聯名合作的筆電產品，MSI與Fragment Design最具指標性的閃電logo，精巧地刻畫在筆電外蓋與鍵盤掌托處，以星空霧黑質感搭配俐落線條，與CNC一體成形的纖薄機身，堪稱是科技、美學與潮流品味的融合。

Creator Z16藤原浩聯名限定版亦搭配專屬配件禮盒，包含聯名特製款滑鼠、滑鼠墊及筆電保護袋，皆印上象徵潮流時尚精神的雙閃電logo，完美滿足你的潮流欲。想體驗Creator Z16藤原浩聯名限定版的精緻工藝與不凡的細節設計，就在「MSI潮流純黑咖啡bar」，還有機會解鎖取得折扣碼，憑折扣碼至MSI線上品牌旗艦館選購即可享5,000元折扣！

現場加入MSI社群並完成體驗活動，即可參加抽獎一次，有機會品嚐現場特製的CHLIV精品咖啡或獲得限量MSI實用小禮。「MSI潮流純黑咖啡bar」快閃活動還有另一項特別禮遇，只要是MSI新用戶，於本月份購買MSI筆電任一款，憑2022年2月份由MSI授權經銷商開立之電子或紙本發票至活動現場、載明購買型號即可享用CHLIV精品咖啡，並可獲得限量的「MSI質感提把保溫瓶」乙個。

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