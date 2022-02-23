快訊／亞旭電腦復工！　遠雄自貿園區前進指揮所成立32天今解編

記者嚴云岑／台北報導

亞旭電腦1月爆出2名移工到西堤用餐染疫，中央流行疫情指揮中心於1/22於成立布遠雄自貿港區前進指揮所，指派醫福會執行長王必勝擔任指揮官。隨著集中檢疫所最後一批居隔者250人全數採檢陰性，亞旭電腦復工。成立32天的前進指揮所也於今（23）日任務完成解編結案。

王必勝表示，遠雄案共驗出175名確診者，其中本國籍40人、外籍移工135人，總匡列居家隔離1766人，PCR總篩檢達1萬2188人次、快篩9501人次。

王必勝提到，遠雄自貿園區有32家公司，每天往來園區人數約6500人，但經評估發現確診者都集中在亞旭電腦公司，合計152人確診，其中121人是移工。因應Omicron疫情不嚴重，遠雄自貿園區後來也採「不停工」、居隔3天並以快篩方式追蹤，而後日翊物流、高雄幼兒園也採類似方式辦理。

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王必勝舉遠雄自貿園區為例，亞旭公司移工宿舍集中在同一層樓，與其他公司只有一門之隔，但該公司送往集中檢疫所的移工，共有67人確診，就地居隔的383名移工則無人確診。推就原因，可能是與人力仲介公司管理確實，不會讓其與其他公司移工交流有關，未來可供有引進移工的工廠參考。

王必勝另提到，此次亞旭爆出染疫事件後，曾與竹南智邦科技聯繫請益防疫作為，希望之後再有類似事件，企業也可以先做橫向聯繫，到時政府單位再介入，對疫情會有很大的幫助。

針對遠雄自貿區群聚感染事件，桃園市長鄭文燦23日主持市府防疫專案會議時表示，因應疫情監測期陸續期滿，桃園市包括失智社區服務據點、市民活動中心、社區照顧關懷據點、原住民文化健康站、親子館等場所，將於3月1日完成各場所防疫檢核後恢復相關服務。

鄭文燦強調，中央流行疫情指揮中心在1月22日成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝擔任指揮官，因應遠雄自貿港區群聚感染事件已趨緩，前進指揮所將於今（23）日解編，共計成立32天，感謝王必勝指揮官這段時間盡心盡力，在遠雄公司與市府共同協助下，讓遠雄自貿港區群聚感染事件終告落幕，後續將由遠雄公司應變小組進行監測管理。

▲▼遠雄自貿港結案報告。（圖／指揮中心提供）



▲遠雄自貿港結案報告。（圖／指揮中心提供）