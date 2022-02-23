高雄霖園醫院驚爆「雙詐」！串通病患爽騙2億　院長等17人慘了

▲高雄霖園醫院院長涉嫌詐領健保費。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林園區的霖園醫院被檢調查出，從2011年起的近10年間，與12名病患聯手，偽造病歷資料讓不用住院的慢性病患，入住病房詐領保險金，醫院也向健保局詐領健保費，詐領金額超過2億元，雄檢偵查後將霖園醫院吳姓院長、醫院職員和病患共17人，今依詐欺、醫師法等罪提起公訴。

檢方指出，2011年1月起，霖園醫院吳姓院長（59歲）指示院內不具醫師資格的莊姓、方姓、邱姓和黃姓醫療秘書，安排15名罹患慢性病，無需住院治療的病患，拿醫師的職章偽造病歷資料，讓病患住院，並趁夜間值班時替住院病患開立用藥，進而向健保署虛報診療費。

此外，吳姓院長也囑咐李姓護理師，負責照顧這些病患並執行醫生職務，開立醫囑給患者口服用藥或點滴，再向健保署虛報健保住院醫療費用，總計從2011年1月至2020年11月共詐取健保醫療病房費1億8千多萬元、醫療護理費170萬餘元。

被起訴的柯姓等15名無需住院的病患，則在醫院協助下，拿著開立與事實不符的診斷證明書，分別向友邦、明台、南山、國泰等共14家保險公司申請醫療保險理賠，從2017到2019年間共得手1千6百多萬。

在15名病患中，最誇張的是在小吃部上班的柯姓女子，她一年繳保費達46萬餘元，全家扣掉失業的柯姓前夫、年邁的媽媽和兩個未成年孩子，只有她一人有工作收入，但她和她哥哥，柯姓前夫家族總共申請保險理賠金400萬元，拿到的理賠金除了能繳保費，更是她全家族的「生財管道」，不過柯女在偵訊時否認犯行，

檢調於2020年9月發動搜索後，帶回吳姓院長和病患共17人到案，但吳姓院長否認犯行，僅坦承有指示莊姓等4名醫務秘書代行醫師職務，4名醫務秘書則是坦承犯行，病患中有人坦承犯行，但大部分人都否認涉案，檢方偵結後認定他們犯罪事實明確，依詐欺、醫師法等罪提起公訴。