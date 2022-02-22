快訊／林姿妙二度遭搜索約談　4人深夜依貪污罪移送地檢

記者柯沛辰、游芳男／宜蘭報導

宜蘭地檢署指揮廉政署22日二度搜索，並約談宜蘭縣長林姿妙及其子女，還有農業、交通與財稅局處長等一級主管等人。其中，涉案的農業處長康立和、財稅局長盧天龍、前縣議員劉石純、宜縣商業會前理事長陳正勳等4人經廉政署約談，深夜被依貪污治罪條例移送地檢署複訊。

宜蘭地檢署偵辦縣府疑涉貪污圖利等弊案，1月13日搜索30餘處，並約談30人到案說明。

如今發動第二波搜索，約談縣府財稅局長盧天龍、都計科長龍非池、農業處長康立和、交通處長黃志良、秘書處長曾成陽、地政處長楊崇明以及遭羈押的建設處代理處長吳朝琴，目前尚在進一步釐清案情。

據悉，這起土地開發弊案涉及層面廣泛，包括人事聘用、教師徵選、土方與重劃案等，但由於案件仍在偵辦中，檢方尚未對外曝光細節，但兩次大動作搜索鎮公所、官邸、住家等30個地點實屬罕見，不難窺見案件規模之大。

事實上，上一次搜索調查後，劉石純就涉偽造文書，以10萬元交保；陳正勳則涉貪污10萬元交保。這次再遭廉政署約談，與盧天龍、康立和等縣府主管一同被依貪污治罪條例送地檢複訊，以釐清案情。

▼縣府土地開發弊案二度搜索，4人被依貪污治罪條例移送地檢複訊，釐清案情。（圖／記者游芳男攝）

▼宜蘭財稅局長盧天龍。（圖／記者游芳男攝）

▼宜縣農業處長康立和。（圖／記者游芳男攝）

▼前縣議員劉石純。（圖／記者游芳男攝）

▼前宜縣商業會理事長陳正勳。（圖／記者游芳男翻攝）