深耕台灣逾30年！家樂福「永續經營」積累軟實力

▲家樂福發起「非籠飼雞蛋革命」，今年拿到亞洲第一獲頒「英國世界農場動物福利協會金蛋獎」之通路。（圖／品牌提供）

歐洲第1、世界第2大法國零售商「家樂福（Carrefour）」以量販形式打進台灣市場，1989年在高雄開出首間分店，主打大量購買、價格便宜之口號，成功擄獲消費者的心。在地深耕逾30年，家樂福搶在其他通路前，開始重視食物轉型、永續發展，並積極推動食物無添加、非籠飼雞蛋、農產品產銷履歷等，家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示：「希望通路的存在是提供顧客安心的食物，自己不吃或家人不吃的不應該賣給消費者。」

家樂福早默默耕耘 食品安全與動物福利、永續發展

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《ETtoday新聞雲》舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，家樂福榜上有名，蘇小真接受專訪時，針對近年台灣家樂福積極宣導永續經營作為分享，她透露歐盟現正做的食物系統標準，可以看到零售業跟著產業消費市場有連動，進而帶動消費者去改變既有意識，「像是早期覺得有機產品貴，但沒有不好。」不過要如何讓消費者接受食品安全與動物福利、永續發展其實是大有關係，而這是近年來家樂福私下默默耕耘的最大目標。

▲成立家樂福非籠飼雞蛋專區。（圖／品牌提供）

蘇小真舉例2017年爆發的芬普尼毒蛋事件，她坦言事件爆發後先是立即下架，但也疑問「然後視為不見只要下架就好嗎？還是應該要做一點事情。」認為通路存在除了提供顧客安心的食物外，更重要的是「我自己不吃或家人不吃的不應該賣給消費者。」因此產生強烈動機於2018年起推動食物轉型，重視動物福利，並喊出2025年將不再販售任何一顆殘虐母雞身心健康的「格子籠雞蛋」，全面改為「非籠飼雞蛋」。

推動「非籠飼雞蛋革命」 3年時間才被看見

她指出家樂福發起「非籠飼雞蛋革命」不容易，台灣從一開始的只有5%接受度佔比到20%，期間花了3年時間才被看見，今年拿到亞洲第一獲頒「英國世界農場動物福利協會金蛋獎」之通路，「家樂福一直希望台灣可以被國際看到，不是只有台積電一顆蛋可以，我們朝向永續這件事情前進，是非常有能力做到的。」其努力結果更分享給其他通路引進，「讓好的價值被看見，原來我們是有選擇的，通路必須有責任能夠去揭露商品完整。」更希望透過自有品牌樹立標竿去影響更多蛋農轉型，同時讓消費者更加重是「來源」。

▲非籠飼雞蛋記者會，總經理王俊超也親自出席。（圖／品牌提供）

針對未來期許，蘇小真說，希望藉由家樂福投入動物福利、永續經營進而搖動市場，讓產官學一起加入並進行對話，「這樣在市場上就會形成一致認同，至少我們的目標是一致的。」以期消費者能夠意識到動物、環境等都是會影響到食物，「也希望大眾思考，通路的角色怎麼樣讓消費者有更好的商品選擇，也去珍惜每一次消費是真的會深深影響生產者的決定，包含政府政策推動等。」