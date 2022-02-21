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國道飆到211公里！衝落邊坡害女乘客噴飛亡　賓士男賠錢獲緩刑

▲賓士男高速行駛國道1號衝落邊坡女乘客噴飛亡。（圖／ETtoday資料照）

▲賓士男高速行駛國道1號衝落邊坡。（資料圖／彰化踢爆網提供）

記者唐詠絮／彰化報導

林男去年駕駛賓士車載著2男1女，高速行駛在國道1號南下207.2K處時，因任意變換車道，車輛失控撞破護欄衝落邊坡，溫女因未繫妥安全帶，被拋飛車外重傷送醫，5天後身亡，被檢方依過失致人於死罪嫌起訴；彰化地院審結，林男因坦承肇責並與被害家屬達成和解，處有期徒刑7月。緩刑2年。

依據起訴書指出，案發當時為2021年3月21日晚間20時許，林男明知國道1號限速為時速110公里，車上還搭載溫女及楊男、陳男等3人，行經國道1號南下207.2 2K處時，本應注意行車速度、車前狀況及兩車並行之間隔卻失控衝出高速公路翻落邊坡。

▲賓士男高速行駛國道1號衝落邊坡女乘客噴飛亡。（圖／ETtoday資料照）

▲女乘客噴飛重傷身亡。（圖／ETtoday資料照）

乘坐於右後座的溫女因未繫妥安全帶，車輛經墜地受力拋飛翻滾後，頭部及身體撞到車，因而受有嚴重腦水腫合併腦疝脫、腦幹衰竭、第1、2、6、7頸椎骨折、第1、2、6、7、12胸椎骨折合併神經損傷、肺部挫傷合併雙側氣血胸、多處肋骨骨折及胸骨骨折等傷害。送醫急救後仍因傷勢過重，3月26日18時07分死亡。

檢方依據交通部公路總局彰化縣區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書、事故現場後車之行車紀錄器錄影畫面，推算事故發生前林男平均車速達到每小時211公里，足見林男確實嚴重超速行駛，請法官予以從重量刑。

法官審酌，林男肇事後主動向警方自首坦承犯行，又與被害人家屬達成和解，並已給付全部調解金，被害人家屬表示收到款項後同意不追究被告刑責，同意給予緩刑，因此判處有期徒刑7月、緩刑2年，全案可上訴。

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