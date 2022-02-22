經典小鎮再升級　新化嘉南大圳水綠廊道景觀工程即將啟動

▲為優化新化經典小鎮風貌，台南市政府將打通新化高中、國中、國小堤頂步道系統，營造出1.2公里長的水綠廊道，預計年底完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為優化新化經典小鎮風貌，台南市政府將打通新化高中、國中、國小堤頂步道系統，營造出1.2公里長的水綠廊道，預計年底完工，市長黃偉哲22日聽取都發局的規劃設計說明會，並和在地鄉親交會意見，期許這條傳統水道能搖身一變，成為媲美新營的綠川、台中柳川的休閒觀光新景點。



如何讓新化經典小鎮的自然及人文景觀風貌更加優化，一直是市府團隊對新化的施政重心。市長黃偉哲出席都發局的「新化風情小鎮人文水綠廊道」規劃設計說明會，聽取設計簡報。市議員Ingay Tali穎艾達利、李偉智、陳碧玉、林志展，及林志聰夫人余柷青、在地里長、鄉親都到場關切，黃偉哲也與新化在地鄉親交換意見。





市長黃偉哲表示，新化除了有老街，未來市政府將把過去所謂「大目降」打造一個非常漂亮的水道美景，市府都發局規劃將把新化的人文水道，從過去的灌溉溝渠，轉型成一個具有人文色彩、適合休閒，而且還有自行車車道、人行綠蔭的漂亮步道，變成一個適合休閒，適合民眾來走走逛逛的地方。不僅可以媲美新營的綠川，他相信對比台中的柳川、綠川也毫不遜色。



黃偉哲說，這一次「新化風情小鎮 人文水綠廊道」的改造計畫，將打通新化高中、國小到國中等段校園東側的堤頂步道系統，把這條路徑與校園、周邊人行道系統做鏈結，部分原有的堤頂步道也會進行優化升級，並依環境條件於校園旁分別打造幾處休憩點，全段完成後將會成為1.2公里長的樂活水綠廊道，相信一定能成為市民與遊客體驗台南新化魅力的新亮點。





都發局長莊德樑表示，都發局2021年向內政部申請「城鎮風貌及創生環境營造計畫」－競爭型補助，聚焦新化區嘉南大圳水岸廊道及周邊公有土地景觀改造。該案總共核定7500萬元環境景觀改造經費，緊鄰3間學校的這段水綠廊道工程，將在近期完成細部審查後進行工程發包，預計年底或明年初將會完工。



市府都發局指出，3間學校緊鄰水圳側，都有非常漂亮且成列的林蔭大樹，未來改造完成後，校園空間與水綠廊道將可產生對話，學校也可以把環境資源融入特色課程，對在地居民而言有更好的休閒散步去處，外來的遊客也可以在新化走訪人文老街、享受美食之後，再移步至此感受新化獨特的人文、水景與綠色環境魅力。