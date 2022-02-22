防制性別暴力！花警校園宣導《跟騷法》　「五不四要」口訣自保

▲▼花蓮縣警局派員前往花蓮女中，講述校園網路性別暴力等議題。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警局為了提高同學們犯罪預防知能，特別指派該局婦幼安全領域首席講師警務員李景明擔任授課師資，前往國立花蓮女子高級中學，講述校園網路性別暴力等議題，李警務員不但是中央警察大學刑事研究所碩士，同時還利用勤餘時間取得慈大社會工作研究所碩士之學歷，是婦幼安全與性騷擾等女權議題的專家。

除「防治數位性別暴力」、「校園親密關係暴力處遇」課程外，李警務員也把即將在今年6月1日施行「跟蹤騷擾法」納入議題中，讓同學知道當面臨跟蹤騷擾時該如何自救。

李警務員表示，一般所稱「網路性別暴力犯罪」，舉凡網路跟蹤、惡意散布相片、網路性騷擾、性勒索、人肉搜索、侵入他人電腦、冒用身分…等均屬之。

近來詐騙團集利用交友軟體，假冒青少年身分與在校同學假意交友的模式，也是其中一種犯罪手法。詐騙集團往往等到同學們因好奇或失去戒心，誤認雙方情投意合、兩情相悅的交往時，就會要求或強迫被害同學傳送自身裸照，如果沒有正確防衛觀念，很容易掉入陷阱，甚至有人因擔心裸照被散播，只好依其指示匯錢，最後非但不能花錢消災，私密照片也被有心人士散布，不可不慎。

▲婦幼警察隊特別提醒同學們，在網路世界裡一定要記住「五不四要」的口訣。

登入虛擬網路世界扮演第二人生，或享受精彩網路遊戲所帶來的樂趣與刺激，已是新世代不可避免的趨勢。花蓮縣警察局婦幼警察隊特別提醒同學們，在網路世界裡一定要記住「五不四要」的口訣：「五不」（預防隱私被散播）不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害；「四要」（如果在網路碰到騷擾）要告訴師長，要截圖存證，要記得報警，要檢舉對方。這一次該校「友善校園週」-防治網路性別暴力課程，在全校1033位同學的掌聲與歡笑聲中劃下句點。

期望在校方、警方攜手努力下，同學們都能獲得基本自我防衛意識，減少被害。網路性別暴力犯罪無所不在，也不分性別、年齡，任何人都可能成為犯罪者下手目標，民眾若有發現犯罪或跟蹤騷擾他人的行為，也可伸出援手撥打113或110報案，即時通報員警到場處理，共同為治安盡一份力量。

