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又有高市議員遭爆碩士論文「抄好抄滿」　李雅靜反擊：不實指控

▲▼高雄市議員李雅靜爆碩士論文抄襲爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員李雅靜爆碩士論文抄襲爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

促轉會前副研究員吳佩蓉先前踢爆高雄市議員李眉蓁論文大量抄襲，昨天深夜再度爆料，國民黨鳳山區市議員李雅靜的碩士論文也有抄襲之嫌，且嚴重程度絕不下於李眉蓁。對此，李雅靜發聲明駁斥吳說法是「烏龍爆料、不實指控」，強調符合著作權法規範。

吳佩蓉指出，經她再次檢視，李雅靜涉嫌抄襲的嚴重程度絕不下於李眉蓁。李雅靜抄襲的源頭，絕大多數都來自指導教授汪明生的著作（包括專書、論文與研究計畫）、新聞報導與中國的網站內容，幾乎一字不改，整段整段地抄好抄滿。

吳佩蓉試問，李眉蓁的指導教授林德昌或許看不出她抄了童振源和雷政儒的文章，但著作等身的汪明生，豈會看不出李雅靜大抄特抄自己的著作？而且還包括了汪當時尚未出版的書稿和結案報告。她直言，李雅靜從碩論的第一章開始，幾乎每一頁都是大幅度地整段抄襲，尚未進行詳細比對的第三章（研究設計與研究方法），內容應該也多半取自汪明生及其師門弟子的著作。

▲▼高雄市議員李雅靜爆碩士論文抄襲爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市議員李雅靜爆碩士論文抄襲爭議。（圖／記者賴文萱翻攝，點圖可放大

▲▼高雄市議員李雅靜爆碩士論文抄襲爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

最後，吳佩蓉點名李雅靜質疑，是否願意主動向社會致歉，並請辭負責？再問汪明生教授，姑息縱容李雅靜抄襲論文在先，又找許前議長和侯立委護航在後，只因為李雅靜是議員的身分，就給予她特殊待遇嗎？三問中山大學，經過嚴謹的查證後，撤銷李眉蓁的學位，而李雅靜的碩論同樣涉及抄襲，嚴重違反了學術倫理，是否能夠盡速啟動調查，好讓外界了解真相？

對此，高雄市議員李雅靜服務處今天發出4聲明駁斥，強調這是烏龍爆料、不實指控，另根據著作權法第八條規定：「二人以上共同完成之著作，其各人之創作，不能分離利用者，為共同著作。」

李雅靜強調，依據著作權法第八條規定，若學生撰寫研究論文時，指導教授不僅作大綱修正、方向指引、資料或意見之提供，甚至實際參與文字表達撰寫，其間不能分離利用者，則應係教授與學生之共同著作，其著作人為教授與學生二人。

李雅靜也質疑，論文發表於101年8月，而汪教授「公共價值與跨域治理」書籍出版於102年1月，何來抄襲之虞？

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