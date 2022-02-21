福食解禁預告10天就公告！陳時中坦言「非新議題」　曝檢驗量能

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部食藥署今（21）日公告開放福島5縣食品進口，衛福部長陳時中下午在指揮中心被問及檢驗量能時表示，目前每年約對1.7萬件食品進行輻射檢驗，今日宣布開放後，預計會多出8千件，但目前食藥署每年可檢驗6.9萬件，整體量能無虞。至於首批福食何時來台？陳時中表示，只有聽說有廠商要進，但詳細商務情況不得而知。

行政院宣布解禁福食後，衛福部也將我國對日本食品管制從地區限制，改為風險產品管制，但即便開放日本全區食品輸入，福島5縣仍有3大類食品不得申請進口報驗，分別為野生鳥獸肉、菇類與漉油菜，其餘產品須檢附雙證；此外，特定地區生產的茶葉或乳製品等，也須檢附輻射檢測及產地證明。

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行政院2/8宣布開放後，食藥署也於同日預告，並在國家發展委員會公共政策網路參與平臺（眾開講）及首長信箱（含總統、院長、部長、署長信箱），蒐集民眾意見。

陳時中表示，2018年福食公投曾有百萬人參與，雖然此次政策預告期只有10天，但並非新議題，民眾有意見都可上相關平台反應。而此次預告期間總共接獲36則意見，其中17則(47.2%)支持、4則(11.1%)反對及15則(41.7%)提出建議或詢問草案內容，支持者遠多於反對者，且與相關公告沒有違背，因此宣布開放。

他強調，政府開放福食是依照國際標準、科學證據，能夠把守食安維護民眾健康前提，衛福部將持續把關並依據產品風險及「食品及相關產品輸入查驗辦法」相關規定，查驗不符合規定者，一律退運或銷毀，不會流入國內市場。