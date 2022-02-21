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今晨7.9℃！4縣市大雨「寒流凍番薯」再1天　全台雨增大時間曝

（圖／氣象局）

▲全台變「凍番薯」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流發威，20縣市「低溫特報」，北北基宜「大雨特報」！中央氣象局觀測，今天（21日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的7.9度。氣象專家吳德榮表示，大範圍降雨至周三，周三鋒面及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大。

►今晨至上午低溫區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、澎湖縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

高雄市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

►大雨特報：

基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

（圖／氣象局）

▲▼今各地水氣仍很多。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，華南雲雨區影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周日晚間是這波寒流最低溫時間，今仍受寒流影響，各地相當寒冷，台南以北、宜蘭局部沿海空曠地區今晨有出現10度以下低溫，金馬則出現6度以下低溫，白天溫度略回升，台南以北、宜蘭仍整天偏冷，高溫15-18度，高屏、台東19-20度。

林定宜說，今華南雲雨區的豐沛水氣持續東移，各地降雨機率偏高，而北部2000至2500公尺以上山區、中南部3000公尺以上高山有降雪或下冰霰的機率。氣象局觀測，台北氣象站這波最低溫10.3度，他指出，寒流雖沒達標（10度以下），但大家冷到了。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜表示，周二寒流逐漸減弱，氣溫稍回升，周二、周三華南雲雨區東移，下雨機率較高；周四降雨可望縮減至北部、東半部，中南部轉為逐漸多雲；周五至周日北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起至周二寒流逐日減弱，今氣溫略回升仍很寒冷，周二氣溫續升，天氣濕涼微冷，今、周二各地有雨，雨時大時小，降雨時間都長，南台灣相對較短。

吳德榮分析，周三鋒面及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大，氣溫下降再轉冷；周四鋒面離開，連日大範圍多雨的型態終於改變，迎風面大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南晴朗穩定，冷空氣影響，北台偏冷，其他各地早晚冷。

吳德榮指出，周五、周六大氣轉乾，各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率，冷空氣漸減弱，白天逐日回暖，入夜輻射冷卻效應強，清晨竹苗及中部局部地區仍有10度左右的輻射低溫；周日、下周一各地持續晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼、日夜溫差大，西半部清晨易有霧。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

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