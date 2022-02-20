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快訊／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

▲▼法國總統馬克宏7日赴克里姆林宮，與俄羅斯總統普丁會談。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏與俄羅斯總統普丁，就烏克蘭危機達成新的共識。（示意圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

法國總統府表示，法國總統馬克宏與俄羅斯總統普丁達成共識，在未來幾小時內舉行工作組會議，目標是在接觸線上達成停火協議。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，馬克宏與普丁同意進行嚴肅的外交接觸，兩國外長將舉行會晤。

普丁告知法國總統馬克宏，烏克蘭局勢升級是由基輔部隊的挑釁引起的，需要加緊尋找外交解決方案。雙方一致認為，與諾曼地四名外交官和政治顧問一起尋求頓巴斯危機的解決方案非常重要。

俄羅斯的塔斯通訊社（TASS）報導，馬克宏與普丁電話交談持續了1小時45分鐘，愛麗舍宮在法俄通話後也證實，馬克宏正在跟烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話。

澤連斯基在推特上發文指出，與馬克宏進行了緊急通話，對方已經了解前線的情勢惡化、烏方的損失、媒體與政治人物遭受砲擊的情況，並且討論了立刻降級，以及透過政治外交，解決爭端的必要性和可能性。

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