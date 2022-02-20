新冠疫苗接種受害「1例格林巴利症候群」獲40萬　5例喪葬補助30萬

▲台灣持續施打第三劑新冠肺炎疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫苗施打以來，累積不少不良通報，衛福部預防接種受害救濟審議小組近期公佈第173次會議紀錄，其中有多例個案不予救濟，而其中核予救濟金額最高個案在新竹市，個案接種AZ疫苗後疑似出現格林巴利症候群，核予救濟金新臺幣 40 萬元。另有5例死亡個案，雖經過研判與接種疫苗無關，仍給予喪葬補助30萬元。

根據會議記錄指出，除了有個案接種AZ疫苗疑似出現格林巴利症候群之外，另有一例新北市個案接種AZ後，出現過敏性休克，症狀與接種AZ相關，核予救濟2萬元；一例新北市個案接種莫德納疫苗7日後出現手腳紅疹情形，經診斷為史蒂芬強生氏症候群，雖無法確定與接種新冠疫苗有關，仍核予救濟金9萬元。

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還有其他通報個案為顱內靜脈竇血栓、左側眼第六對腦神經麻痺、全身皮膚發紅等，經過研判皆無法確定和接種新冠疫苗有關，但仍核予救濟。

另外，有5例通報個案給予喪葬補助，包括冠心病合併急性心肌梗塞、缺血性心臟病等心臟問題以及腦中風出血，另有一例解剖報告載明死因為食物卡住咽喉及氣管致缺氧窒息而死，雖經研判與接種新冠疫苗無關，仍給予喪葬補助新臺幣30萬元。