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涉協助出售「核潛艦機密」　美海軍工程師妻子認罪

▲▼美國海軍工程師因洩漏軍事機密遭起訴。圖為弗吉尼亞級潛艇（圖／美聯社）

▲美國核潛艦洩密案，海軍工程師妻認罪。（圖／美聯社）

中央社華盛頓18日綜合外電報導

美國海軍一名前工程師日前在聯邦法庭坦承，企圖將核潛艦機密售予某個國家。今天他的妻子也認罪，承認協助丈夫犯行，盼能獲得較輕判決。

路透社報導，42歲的前海軍工程師托貝（Jonathan Toebbe）與妻子黛安娜（Diana Toebbe）數月前被捕。托貝已於14日對聯邦法官認罪，供認與妻子共謀洩露機密資料。托貝涉嫌觸犯原子能法（Atomic Energy Act），最高可判處終身監禁。

托貝簽下認罪協議後，刑期可能落在12至17年之間。46歲的黛安娜如今也認罪，刑期應可縮短至3年左右。

兩名被告將在稍後的庭審中被判刑，但日期未定。檢方在去年10月的起訴書中指控，托貝夫婦企圖將有關核潛艦推進系統的機密出賣給某個國家。

法院文件並未透露這對夫婦試圖販售機密給哪一個國家，但暗示對象是非英語系的美國盟邦。

司法部指出，擁有最高機密安全許可的托貝，在數月之間與一名喬裝成外國官員的美國聯邦調查局（FBI）密探聯繫，以圖出售機密。

根據司法部，托貝曾將一張內含潛艦核子反應爐機密的記憶卡藏在半個花生醬三明治中，然放在西維吉尼亞州一個死轉手位置，並由他的妻子負責把風。

一名FBI探員去年10月在法庭作證說，托貝開價500萬美元加密貨幣，以出售潛艦機密。這名探員說，FBI已支付給托貝的大約10萬美元款項，目前還下落不明。

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