俄烏恐下週就開打！　英外交大臣直言：要做好最壞打算

▲英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄烏局勢持續升溫，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）19日表示，儘管大部分的人都對目前的情況抱有希望，但應該為最壞的情況做打算。她更直言，俄烏之間最壞的情況就是可能在下週就會開打，所以英國與同盟國們應該團結一致，堅定支持烏克蘭。

根據CNN報導，英國外交大臣特拉斯提到，「這是20世紀初以來，歐洲安全最危險的時刻之一。我們需要展現出前所未有的團結。」她說，儘管很多人對現狀抱有希望，然而卻不得不提前替最壞的情況做好準備。而她也指出，所謂最壞的情況就是俄烏很有可能在下週就開戰。

特拉斯說，「我們需要更加強大，並且讓俄羅斯明白這件事，因此必須堅定支持烏克蘭，而不是在主權議題上出賣烏克蘭。」她表示，烏克蘭不僅需要聯合國和歐洲安全與合作組織的支持，同時也需要友邦的經濟支持，英國也將會持續提供國防支援，與烏克蘭並肩作戰。一旦俄羅斯正式開戰，英國將堅決讓其付出沉重代價，包含嚴厲的制裁行動。

特拉斯強調，英國將與歐洲各國、美國保持相同立場，在支持烏克蘭主權方面團結一致。特拉斯也提到，英國會盡可能阻止俄羅斯企業家將資金轉移至國際間，並阻止他們的資金流動，同時使其更難進入資本市場。

她強調，俄烏議題並不僅僅是歐洲的問題，而是全世界的問題，一旦一個國家入侵了另一個主權國家，卻不必付出任何代價，那就等於在向全球其他的侵略者發出信號，因此英國勢必會進行嚴厲制裁，並提供防禦支持。

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