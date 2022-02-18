毋湯啦！84歲翁愛開車兜風　累了竟打故障燈停中彰快路肩睡覺

▲張姓老翁將車停在快速道路路肩休息，員警到場將他帶回派出所。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

「阿北毋湯啦！」台中市1名高齡84歲的張姓老翁愛開車，喜歡獨自外出兜風，不過日前他深夜開上台74線快速道路時，突然感到疲憊，索性將車停靠路肩、打起故障燈，鑽到後座直接閉目養神。有路過駕駛擔心危險報警，警方到場馬上與老翁溝通，並把他載至派出所，幸未釀成交通事故。

台中市第四警分局南屯派出所4日晚間接獲報案，稱台74線中彰快速道路南向有一輛自小客車打故障燈停靠路肩，恐須警察協助。警方到場察看，發現駕駛座竟無人影，當下一頭霧水，突然老翁從後座探出頭來，他向警方表示，他在開車途中疲勞感湧現，為避免疲勞駕駛發生危險，乾脆將車停在路肩休息。

員警聽聞老翁所言，直說「阿北！毋湯啦！」老翁這才意識到危險性。警方聯絡其家屬後，將老翁載至派出所休息，家屬向警方說，老翁喜歡自己駕車外出，但畢竟已高齡84歲，身體機能各方面反應不若以往，這次的隨性舉動恐釀成交通事故，幸虧警方幫忙，家屬再三感謝員警及時協助，讓老翁可平安返家。

南屯所長江松泳表示，民眾上路前除檢查車況外，事先熟悉路況，謹慎行車，降低意外發生機率；若發現有疲勞駕駛狀況，最好立即找安全地方停靠休息，避免釀成意外。

▲▼家屬感謝警方及時協助，避免釀成交通事故。（圖／民眾提供）