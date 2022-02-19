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快訊／宗教聚餐團+4！一家六口5人染疫　新北衍伸1國中生中鏢

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增8名本土個案，其中4名與宗教聚餐團有關，案18928、18929再增3家人確診，一家六口已有5人中鏢。另外，曾參與聚餐的新北國中生（案19951）也增1同班同學中鏢，為宗教團衍伸案。該校學生2770人預防性停課3天，29名同班同學與14名老師採檢陰性，居家隔離14天。

宗教聚餐團為為新北設計師（案19665）不明傳播鏈延伸，一名房屋代銷公司員工曾與設計師同餐廳用餐，之後造成職場與家人群聚；其同事（案19816）參加的佛道雙修團體聚餐唱歌活動，目前已造成27人中鏢，另有一名衍伸個案，足跡橫跨雙北、台南、高雄、台東5縣市。加上原本的設計師群聚，全案累計34人確診。

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，該條群聚可能還會擴大，建議民眾聚餐唱歌要做好自保，第一是吃東西不要講話，吃完就把口罩戴起來，第二是隨時隨地口罩戴好，第三就是能不去最好不要參加。

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指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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