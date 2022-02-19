三星手機穩居全球市佔第一　在台擁有品牌、人氣、永續經營形象

▲三星之所以能在全球手機市場打下一片天，除了產品線完整，持續創新，研發新產品，也是關鍵。（圖／品牌提供）

三星是全世界手機市佔率最高的品牌，旗下各種不同價位的產品線，滿足各類消費者需求，也造就了不凡的成績，這次由《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」，三星也脫穎而出，在手機類一舉獲得最佳品牌、最佳人氣與永續經營獎項。

三星之所以能在全球手機市場打下一片天，除了產品線完整，持續創新，研發新產品，也是關鍵，像是三星摺疊手機，就是新嘗試，為消費者提供更大的螢幕，方便攜帶，成功吸引消費者目光，也讓同業感受到壓力，紛紛跟上三星的腳步，研發推出摺疊機款。

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與全球供應商並肩 秉持公平、開放與共榮哲學

根據《韓聯社》報導，南韓三星電子2021年合併營收達279兆韓元（約新台幣6.42兆元），年增17.83％，創下歷史新高；營利為51.5兆韓元（約新台幣1.18兆元），年增43.29％，是歷史第三高。

▲三星摺疊手機一推出，成功吸引消費者目光，也讓同業感受到壓力，紛紛跟進、研發推出摺疊機款。（圖／品牌提供）

除了業績，三星也重視永續經營，三星表示，與全球供應商並肩合作，秉持公平、開放與共榮的哲學，持續致力於打造可永續成長的企業生態系統。為了讓供應商遵守全球法律與標準經營，善盡其環境責任與社會責任，會為供應商提供支援。另外也實施風險管理系統，儘量減少高風險地區採礦過程中發生侵害人權的情況，並且將環境影響降到最低。

鼓勵人才利用科學、科技、工程與數學策略解決問題

在人才發展上，推出Samsung Solve for Tomorrow「事先解決未來問題」鼓勵青年利用 STEM（科學、科技、工程與數學）策略解決社會問題，提供獨特的學習機會，培養富創意的思維。

▲三星之所以能在全球手機市場打下一片天，除了產品線完整，持續創新，研發新產品也是關鍵。（圖／品牌提供）

參與這項計畫的學生能夠構思及實現創新的解決方案，解決社區面臨的難題與風險。在這趟旅程中，專業的員工不僅在技術技能方面，更在未來勞動力需要的創意思維、溝通與合作技巧上，給予學生完善的指引。