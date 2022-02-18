焦糖哥哥喊「有人出錢勸退」　網曝「公部門回函」：他說沒這回事

▲「焦糖哥哥」陳嘉行。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「焦糖哥哥」陳嘉行日前宣布角逐台北市士林、北投區議員，爭取民進黨提名，後自爆有其他參選人覺得他風頭太盛，私下表示想用錢交換，要求他不要在該區參選，讓時代力量、民進黨兩黨都幫忙出頭，想追查究竟是誰違反選罷法。對此，有網友貼出公部門回函，內容提及焦糖哥哥被約談後，坦承沒有人用金錢或其他利益交換他放棄競選。

「焦糖哥哥」陳嘉行去年11月10日在臉書自爆將參選士林、北投區議員。同篇文章中，焦糖哥哥也轉貼接受《鏡週刊》採訪的報導，內文提及有其他參選人怕他風頭太盛，竟主動表示願用金錢交換，要求他不要在此區參選。

對此，有網友17日在PTT發文並PO出調查局的回函，內容提及「焦糖哥哥」陳嘉行到案說明時表示，沒友人以金錢獲其他利益換其放棄競選，他不曾向記者說友人出錢要他退選的話語，「該報導聳動標題及內文是媒體為創造點閱率所刊登，先前已致電記者更正標題，而內文修正較困難故未更正」。調查局表示，本件查無告發意指所指之犯行。

▲網友PO出調查公文。（圖／翻攝PTT）



該名網友表示，透過公文得知沒有人用金錢交換，希望焦糖哥哥不要在士林、北投區參選，究竟是媒體發假新聞，還是有人欺騙媒體，「或是有人騙了調查局呢？」

網友看完紛紛留言，「亂造謠然後不用道歉，真的很爽」、「我快笑死」、「自己的新聞自己造？」「完全不意外欸」、「智力測驗了」、「笑死，怎麼有人那麼正義啦」、「笑死 自導自演的如此自然」、「所以這樣沒事？」

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