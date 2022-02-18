更新注意！蘋果關閉 iOS 15.3認證　用戶無法降級回舊版本

▲蘋果關閉iOS 15.3認證。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在本月發布 iOS 15.3.1，這次更新修復視障點字等部分功能問題，此外，蘋果現在也停止為所有 iPhone、iPod touch 和 iPad 型號簽署 iOS 15.3。這也代表用戶不能降級到 iOS 15.3，因此若是新版本出現問題，僅能等待下次更新改善。



蘋果於 1 月 26 日向所有用戶發布iOS 15.3，其中包含一個重要的安全更新，修復了 Safari 網絡瀏覽器中發現的漏洞。該漏洞可讓網站訪問用戶訪問的 URL，甚至獲取用戶的 Google ID 和相關個人數據。

而在 2 月 10 日時，蘋果發布了帶有另一個 WebKit 安全更新的iOS 15.3.1 。此更新還修復視障點字顯示器停止回應的問題。

部分使用 iPhone 「越獄」的人經常使用恢復到較舊的 iOS 版本，或是在新版本出現問題時，可以將 iPhone 或 iPad 恢復到以前的 iOS 版本，來避免嚴重的使用障礙。

但是目前蘋果停止簽署 iOS 15.3，使用 iOS 15.3.1 時遇到任何嚴重問題，就必須等到未來的更新，而無法「降級」到 iOS 15.3。運行 iOS 15.4 測試版的用戶也不能再降級到 iOS 15.3。