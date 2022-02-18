截肢女孩畫作曝光　1句「畫不出笑容」惹鼻酸　網友湧入粉專喊話

記者黃可昀／綜合報導

苗栗縣一名20多歲女子，在工廠包裝時右腿不慎被輾壓，最後小腿以下截肢，公司僅用10萬元就想打發她，事後直接把她踢出群組不理，還嗆聲「最後死的，還會是妳自己而已」，引起一片譁然，如今女子待在醫院治療，只能透過自己最愛的畫畫來抒發心情，其中貼文1句話讓網友瞬間鼻酸。

▲公司沒有安全防護措施，員工發生意外後截肢。（圖／翻攝自爆料公社）



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▲公司事後還嗆聲。（圖／翻攝自熙羿不是蜥蜴）



還原意外經過，女子在苗栗頭份某工廠擔任包裝工，作業時紅外線感應故障，她的右腿直接被1.1公噸的機器壓過，送醫後右小腿以下截肢。女子事後將照片貼在「爆料公社」，事件才跟著曝光，最讓網友生氣的是雇主態度消極，起初只想用1萬元打發，後來改口10萬元和解，甚至在群組內嗆聲「妳那個廢物男朋友跟那些白爛網友的話妳要聽？最後死的還會是妳自己而已。」

▲女子近期畫作。（圖／翻攝自熙羿不是蜥蜴）



事實上，女子除了在工廠上班，還在臉書經營粉專「熙羿不是蜥蜴」，PO出不少專業畫作，大多都是動漫風格，目前累計有1200多人追蹤，她平時就喜歡透過畫畫來記錄生活，但失去右腿後，即使是最愛的畫畫也很難讓她樂觀起來，日前PO了一篇黑白人物畫作，貼文寫下「畫不出笑容」，畫裡的人看起來迷惘又傷心，臉上還掛著淺淺淚痕，網友看了都相當心疼。

網友紛紛湧入粉專加油打氣，「加油，呂秋遠律師都說願意幫妳，不要輕易放棄」、「加油！（來自馬來西亞的聲音）」、「看到新聞過來幫你打氣.....雖然小弟不認識你.....希望社會能還你個公道」、「妳好會畫畫喔!!請問妳有出line貼圖嗎？我絕對買爆」、「公司有夠過分，什麼叫做截肢而已。」

▼可看出女子這段時間非常難熬。（圖／翻攝自熙羿不是蜥蜴）

