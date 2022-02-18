工安截肢女孩愛畫畫　《畫不出笑容》訴說哀傷心情...網友淚讚

▲苗栗遭截肢的女孩，在病床上PO出一張「畫不出笑容」的插畫，吸引7千多人關注。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗一名年輕女孩因為在工廠發生工安意外遭截肢，還被老闆惡意欺負引發網友關心，紛紛到女孩臉書幫她加油打氣，尤其一張她失去一條腿後的作品「畫不出笑容」，更讓眾多網友流淚按讚。

「突然自己的一隻腿不見了，會是什麼感覺呢」？律師呂秋遠也在臉書上PO文，心疼在苗栗發生工安意外遭截肢的女孩，並用她在病床上所畫的漫畫，以「畫不出笑容」為名，吸引7千多名粉絲關注，不少網友紛紛留言表示「很心疼」、「希望律師幫助下，能得到應有的賠償」、「真讓人難過」、「這是一輩子的傷害」。

律師呂秋遠PO文指出，這是一件在基層工作裡，因為雇主沒有注意員工訓練、機器維修等等，發生的意外。這是公傷，如果是因為雇主的過失，雇主應該負起過失重傷害的刑責，以及損害賠償，並且在公傷期間，除非特殊狀況，否則不能解雇，必須給予有薪病假，醫藥費，往後應該安排相對應能力的工作。另外還有失能損害賠償等相關問題。

最後，呂也表示，這位女孩的臉書是「熙羿不是蜥蜴」，如果可以，請到她那裡鼓勵她，讓她知道，不論是法律、社會資源、輿論，都會希望她能好好的。在2022年，我們都要好好的。他還說，這是這個女孩的作品，這張圖表達了她很不開心的表情。如果喜歡她的畫風，也可以多鼓勵她。

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