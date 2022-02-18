受天宮元宵節米糕桃開香大典　8千斤米糕桃供信眾香客「呷平安」

▲受天宮舉辦元宵米糕桃開香大典，8800台斤米糕分送「呷平安」（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

全台道教重鎮松柏嶺受天宮一年一度的上元天宮大帝聖誕米糕開香大典，15日下午吉時，由主祭的受天宮主委陳登岳、南投縣長林明溱、立委許淑華、名間鄉長陳文德等人，共同為總重達8800台斤的超大米糕桃掀起紅幛，隨後虔誠焚香獻花獻果獻爵獻財帛後圓滿禮成，16日一早則以小包裝米糕發送，再度出現信眾香客大排長龍的盛況。

縣府祕書林儒暘、縣議員于秀英、張嘉哲、陳翰立、南投市長宋懷琳及受天宮委員代表等眾執事人員，也出席參加受天宮元宵節米糕桃開香大典，典禮簡單隆眾；16日上午在受天宮廟埕發送小包裝米糕，各地信眾也踴躍前往參香、領取「呷平安」。

受天宮主委陳登岳表示，受疫情影響，今年元宵米糕桃節慶縮小規模，取消挑米糕桃的傳統活動以落實防疫，但超大米糕桃改為小包裝米糕及米糕桃禮盒分裝，總重仍高達8800台斤。

林明溱指出，他卸任縣長前克服用地依法取得的困難，斥資5.1億元在與受天宮只以山谷相隔的基地上，動工興建高達50公尺的「天空之星」觀景高塔，預計明年底前就能完工啟用，很有把握可為松柏嶺地區帶進200萬遊客，還能結合受天宮信仰魅力，讓百萬香客倍數成長，同時香客變遊客，進一步帶動松柏嶺名間鄉的觀光產業繁榮。