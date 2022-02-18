竹聯幫內訌！喬20萬賭債被狂轟12槍　帶槍談判家中藏4槍也被捕

記者邱中岳／台北報導

北市南港展覽館附近，12日凌晨時分發生槍擊事件，兩派人馬因網路博弈的20萬元賭債相約談判，雙方一言不合欠債一方竟持槍狂轟12槍，警方蒐證後，發現被開槍的一方，當天談判時身上也帶著槍械，於是展開調查，從「被害人」家中搜出4槍、33顆子彈。

警方調查，在12日凌晨時分，疑似為竹聯幫仁堂明仁會成員的陳姓男子，因不滿竹聯幫東堂的黃姓男子積欠20萬元賭債，所以雙方相約在南港路1段、經貿1路口談判，陳姓男子原本找來范姓酒店幹部，想說收到錢後，直接將3萬元酒帳結清，沒想到，陳范兩人一到場就遭對方開槍。

▲警方在南港槍擊的被害人家中，搜出4把槍枝以及33顆子彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

范姓幹部發現車子中彈之後，立刻驅車逃逸，竹聯幫東堂的黃男3人則追上去，最後連轟12槍才罷手，開槍一方的3人被警方逮捕後，聲稱當時看到陳姓男子身上也疑似帶有槍械，警方於是也對陳展開調查。

警方在16日對陳姓男子位於新北市汐止區住處進行搜索，最後在家中搜出4把手槍、33顆子彈，其中還有1把ZORAKI 925型9mm制式連發手槍有「小烏茲」稱號，可在5秒內射完彈匣內26發子彈，警方訊後也依照《槍砲彈藥刀械管制條例》將陳姓嫌犯送辦。

▲槍擊事件爆出案外案，被開槍的陳姓男子也藏槍，其中還有1支素有小烏茲的連發手槍(左上)。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，陳姓男子疑似讓黃姓男子下注網路博弈，但是黃姓男子贏了70萬元就要拿走，輸了20萬元卻不認帳，所以才會相約在南港展覽館附近談判，進而引發槍擊事件，而倒楣的范姓酒店幹部，原本只是要去收酒帳，車子卻無辜成了箭靶慘被轟12槍。

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