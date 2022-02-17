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黑歷史全挖出！IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥：超想刪

▲▼IG,Instagram。（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人都有經營自己的IG。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

黑歷史全被挖出了！許多人都有經營社群網站，其中以圖文為主的IG就受到不少年輕人歡迎。日前有網友注意到，IG近期更新後，多出了「你的動態」的選項，點按以後就能得知以前編輯過的紀錄。不少網友得知後立刻測試，其中竟有人藉此抓到男友出軌。

這名網友在Dcard上，以「IG的帳號紀錄」為題發文，並貼出IG「你的動態」的截圖，從圖中可見，IG近期的新功能可以查看「帳號紀錄」，裡頭都是以前曾編輯過的IG紀錄，讓她看完後，很想將其刪除。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲點進「你的動態」後，就能看到以往的紀錄。（圖／記者曾筠淇翻攝）

底下網友得知後，紛紛測試並留言表示，「看到以前的都覺得好愚蠢，超想刪」、「黑歷史功能」、「看到以前標註前男友很白痴」、「尷尬到全身起雞皮疙瘩」。其中，還有網友回應，「這些功能幫助我抓到男友出軌！」雖然她沒細說如何抓到，但也吸引其他人詢問「怎麼抓到的？好強」、「求教學」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲還有網友藉此抓到男友出軌。（圖／翻攝自Dcard）

此外，也有網友並沒有此功能，「我怎麼沒看到！我的IG沒有這個版本的原因嗎」、「為什麼我的沒有啊」。對此，有網友推測，該功能其實一直都有，只是以往必須藉由網頁才能查看，而手機版的「你的動態」新功能應該又是「AB Test」，可能不是每個人都有。

不過記者實際測試後，若無「你的動態」的功能，也可以按照以下3步驟找到以前編輯過的紀錄。

1.進入「設定」頁面後點選「帳號安全」

2.點選「資料和紀錄」中的「存取資料」

3.滑到「個人檔案資料」並點選想看的資料

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼IG的個人檔案資料都有被留存。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

滑到「個人檔案資料」後，即可查詢先前的用戶名稱、先前的全名、先前的個人簡介文字、先前個人簡介中的連結，自帳號創立以來的所有內容都可以在裡頭看到。舉例來說，若以前用戶曾在個人簡介處打學校名、喜歡的語句、掛上另一半的帳號，「凡走過必留下痕跡」，所有紀錄都一覽無遺。

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