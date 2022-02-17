iOS15.4保存密碼更方便　「用戶名稱+密碼」一併記錄　

▲iOS 15.4推出新的密碼紀錄功能。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果即將推出 iOS 15.4、iPadOS 15.4 和macOS Monterey 12.3，而在目前的測試版本中，蘋果對「保存密碼」的功能也有進行改善。在之前的版本中，很多時候自動補存的密碼卻沒有附上用戶名稱，密碼無法妥善對應帳戶，容易讓用戶產生混淆，但這次更新之後，加入紀錄帳戶名稱的功能，讓用戶更能掌握。

現行的Safari 會在沒有用戶名的情況下，幫你保存密碼，但這可能導致帳戶混淆。根據外媒MacRumors報導，蘋果已經在測試新的 iOS 15.4、iPadOS 15.4 和macOS Monterey 12.3，改進Safari 保存密碼的方式，希望改善狀況。

測試版中，當系統提示要將密碼保存到iCloud鑰匙串，並且 Safari 僅有檢測到密碼的情況下，Safari 會彈出一個窗口詢問用戶「要保存此密碼，請輸入您的帳戶的用戶名」。

Safari Apple 員工 Ricky Mondello 在 Twitter 上也分享了有關新功能的詳細訊息。根據 Mondello 的說法，Apple 對 Safari 和 iCloud 鑰匙串的操作方式進行了更改因此可以「解決痛點」，並且更新後，可以確實減少在沒有用戶名的情況下保存密碼的情況。