限速60公里！新竹鳳鼻尾隧道區間測速　228正式啟用

▲台15線鳳鼻尾隧道車流量大，因道路筆直，常有駕駛違規超速。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

用路人小心了！新竹縣台15線鳳鼻尾隧道及台3線82至84公里雙向設置的區間測速，將於本月28日正式啟用，依規限速60公里，超過就會受罰，新竹縣政府提醒用，請駕駛人依道路速限通行，以免荷包出血。

台15線鳳鼻尾隧道為往返竹北與新豐濱海地區重要聯絡道路，該路段車流量大，因道路筆直，常有駕駛因違規超速行駛反應不及而事故頻仍，亦常有駕駛人於深夜時段危險駕車伴隨改裝設備發出巨大聲響，使周遭居民不堪其擾。

另台3線新竹縣路段，因道路寬廣、彎道多加上沿途風景秀麗被稱為「重機天堂」，車輛超速情形嚴重而交通事故層出不窮，已嚴重影響在地居民生活品質及交通安全。

為達速度管理之目的，以維護道路交通秩序及安全，新竹縣政府警察局於上揭路段設置區間測速執法設備，並已通過經濟部標準檢驗局合格認證及取得資安驗證報告，2處區間測速將於2月28日正式啟用執法，呼籲駕駛人務必遵守交通安全規則。

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