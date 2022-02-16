　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臨時工變賭神！把把都贏海撈一筆　付清罰款保住母親的房產

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子3年半前酒駕被罰9萬元，但他無力繳納，行政執行署新北分署於農曆年前先扣押其存款債權，但男子根本沒任何存款，新北分署即發函囑託地政機關查封其房產，沒想到在元宵節當日，男子突然帶錢現身繳費，他很開心跟書記官說，「因為過年玩天九牌贏了不少…」讓人聽完傻眼。

▲▼男子到場繳清罰款。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲江男到場繳清罰款，還跟書記官（圖左）分享自己打天九牌狂贏的喜悅。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，江姓男子家住五股，從事工地臨時工，2018年7月4日傍晚6時23分，無照騎乘機車在新莊區新北大道一帶被警察攔檢，經測試酒精濃度超標，因5年內第2次酒駕，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰9萬元。

案件移送行政執行署新北分署執行，但執行無著，新北分署於2022年1月24日農曆春節前，先扣押其多家金融機構之存款債權，但江男根本沒存款，2月7日虎年開工首日發函囑託地政機關查封其房產。

沒想到，江男在15日現身新北分署繳清罰款，他還興沖沖跟書記官說，3年半前因為收入微薄無力繳罰款，但在今年過年打天九牌贏了不少錢，趕緊來把罰款付清，保住繼承母親的房產，防止被查封的命運；書記官表示，江男不願意透露到底贏了多少錢，應該是賭神眷顧或母親保佑，才如此幸運！

新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
快訊／高雄31處足跡曝！　漢神巨蛋、大遠百、華南銀行
快訊／新北+2！　林口3童父母確診
快訊／莫德納將在台設公司！　陳時中回應了
快訊／感染源不明新北設計師　基因定序出爐　
快訊／二級解除就宣布參選北市？　陳時中回應了
快訊／確診航警疫調不老實！　衛生局怒罰6萬
LIVE／高雄+6！中油爆群聚　陳其邁最新說明
快訊／3小時湧18萬人搶莫德納！　4疫苗剩餘名額曝光
快訊／諾貝爾幼兒園再增2人染疫！父女確診
中油煉油廠3確診疫調出爐　和鳳山家庭群聚、紅茶牛奶店有關
新北設計師+4！　房屋行銷用餐確診又傳2同事
明金成頭七後遺孀忍淚發聲！　曬雙胞胎萌樣惹心疼
快訊／暴增53例境外！　16人落地確診
快訊／今本土爆+14！　另增53境外移入
LIVE／高雄、桃園確診連爆！　陳時中最新說明
Windows 10將強制更新！　微軟：不再支援

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

LINE瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　刑事局派偵辦小玉換臉A片外勤警追查

無業男1年偷3次香油錢連茶葉也摸走　前妻幫忙指認下場曝光

房仲當街狂刺18刀替「乾妹」出氣　死因出爐法官判他免賠千萬

臨時工變賭神！把把都贏海撈一筆　付清罰款保住母親的房產

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮　改調制服警員、拔刑事牌

雲林驚傳學生墜樓　意識清楚加護病房觀察中

枋山鄉長婚外情案外案「串肉粽」　7員警1戶政共29人被訴

「可以大成這樣？」他PO前妻超音波孕照挨告　言論自由判免賠

爆竹+刀片自製達姆彈...辦稱好奇好玩　法官打臉重判7年2月

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

貓媽叼孩子跳進窗「徵收」車子 奴才走進一看：全家都在這...

竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

LINE瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　刑事局派偵辦小玉換臉A片外勤警追查

無業男1年偷3次香油錢連茶葉也摸走　前妻幫忙指認下場曝光

房仲當街狂刺18刀替「乾妹」出氣　死因出爐法官判他免賠千萬

臨時工變賭神！把把都贏海撈一筆　付清罰款保住母親的房產

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮　改調制服警員、拔刑事牌

雲林驚傳學生墜樓　意識清楚加護病房觀察中

枋山鄉長婚外情案外案「串肉粽」　7員警1戶政共29人被訴

「可以大成這樣？」他PO前妻超音波孕照挨告　言論自由判免賠

爆竹+刀片自製達姆彈...辦稱好奇好玩　法官打臉重判7年2月

快訊／新北設計師感染源「跟高雄無關」　匡列137人即刻解除管制

精選全台飯店！千元爽住奢華五星飯店　再享美食饗宴

竹縣推國中小營養午餐2.0　楊文科化身大廚上「健腦聰明餐」

快訊／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百、華南銀行入列

全民期待出國旅遊！　陳時中祭8字箴言：危邦不入、謀定後動

站穩第三方支付龍頭！綠界科技上櫃前業績發表　1月營收成長1成6

竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

快訊／新北+2！林口染疫3童父母確診　居隔二採陰轉陽

快訊／新北設計師傳播範圍擴大　室友、北市房屋代銷染疫

麗寶新年城228最後倒數！連假12歲以下「免費玩樂園」Outlet再推FILA萬件NG品特賣

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　高嘉瑜2關鍵回應

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底

陸軍下士拍多P、誘姦老婆A片！提告拚復職吞敗

上兵殺2子後墜樓！檢警相驗結果出爐

69歲嬤接客5年！警連抓3次：怎麼又是妳

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

汐止公車站突傳巨響　24歲男墜樓身亡

亞力山大集團無預警倒閉　今判賠8千會員2.5億

太陽會「運氣哥」應召站海削千萬　成天道盟殺手小金庫

台灣知名副導演搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

更多熱門

相關新聞

優良教師猥褻女童　慘丟教職淪臨時工

優良教師猥褻女童　慘丟教職淪臨時工

台南市一名曾獲資深優良教師獎的張姓前國小教師，2017年至2018年間多次對就讀小學的1名女學生，利用擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案多達10次，一、二審均將他判刑4年10月，案經上訴，最高法院駁回上訴定讞，民事部分家屬以女童有創傷壓力症候群求償500萬元，台南高分院判賠145萬元。

傳機師停飛轉行當臨時工　同業：誘因不高

傳機師停飛轉行當臨時工　同業：誘因不高

假小開喊：想結婚！狂榨468萬…她知真實身分暈了

假小開喊：想結婚！狂榨468萬…她知真實身分暈了

環保局溜班摸魚清潔隊員降為臨時工

環保局溜班摸魚清潔隊員降為臨時工

台南「臨時工」申請補助　竟擁500萬股票

台南「臨時工」申請補助　竟擁500萬股票

關鍵字：

臨時工賭神

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面