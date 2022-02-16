臨時工變賭神！把把都贏海撈一筆　付清罰款保住母親的房產

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子3年半前酒駕被罰9萬元，但他無力繳納，行政執行署新北分署於農曆年前先扣押其存款債權，但男子根本沒任何存款，新北分署即發函囑託地政機關查封其房產，沒想到在元宵節當日，男子突然帶錢現身繳費，他很開心跟書記官說，「因為過年玩天九牌贏了不少…」讓人聽完傻眼。

▲江男到場繳清罰款，還跟書記官（圖左）分享自己打天九牌狂贏的喜悅。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，江姓男子家住五股，從事工地臨時工，2018年7月4日傍晚6時23分，無照騎乘機車在新莊區新北大道一帶被警察攔檢，經測試酒精濃度超標，因5年內第2次酒駕，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰9萬元。

案件移送行政執行署新北分署執行，但執行無著，新北分署於2022年1月24日農曆春節前，先扣押其多家金融機構之存款債權，但江男根本沒存款，2月7日虎年開工首日發函囑託地政機關查封其房產。

沒想到，江男在15日現身新北分署繳清罰款，他還興沖沖跟書記官說，3年半前因為收入微薄無力繳罰款，但在今年過年打天九牌贏了不少錢，趕緊來把罰款付清，保住繼承母親的房產，防止被查封的命運；書記官表示，江男不願意透露到底贏了多少錢，應該是賭神眷顧或母親保佑，才如此幸運！

新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒駕罰鍰案件持續強力執行之決心。