開工喜獲紅包！他一拆驚見真相氣炸　網狂勸：快離職

▲領開工紅包是上班族們的小確幸。（圖／記者林懿捷攝）

記者陳怡靜／綜合報導



長達9天的春節連假結束，上班族們返回工作崗位最期待的就是領「開工紅包」，也是象徵新的一年事業順利、財源廣進。一名網友分享，一早領到開工紅包後，打算將錢存入銀行討個吉利，怎料一打開卻發現裡面是空的，原本他以為只有自己的部分弄錯，沒想到和同事們釐清真相後，讓所有人既無奈又生氣。

原PO在《Dcard》表示，公司開工拜拜結束後，老闆發給了大家開工紅包，當下他也沒多想，立刻收進包包內，打算之後將紅包錢存入銀行討個好彩頭，沒想到下班後一打開，裡面卻什麼都沒有，「我還把紅包倒過來倒一倒，想說是包一塊嗎？一元復始？沒有！」

原PO接著說，原先以為是紅包封口沒蓋好，又將包包重新翻找一遍，依舊什麼也沒有，忍不住問了其他同事。最初同事們還以為是他弄錯了，直到大家打開紅包後才驚覺，原來所有人都收到了「空包彈」。

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▲原PO一打開紅包才驚覺自己收到了「國王的紅包」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們紛紛替原PO抱不平，「傻眼，連個兩百都沒有，老闆到底多摳」、「廢成這樣不如不要發」、「有夠不會做人的爛老闆，還不如不要給」、「拿回去給老闆是自己比較迷信 不能收空紅包袋（有一說是這樣詛咒別人空空如也），或者是退回去的時候裡面附一塊，讓局面比較好看，也可以讓他知道包空的觀感不佳」。

底下也有人不少建議原PO可以另謀後路，「他包的不是錢，是心意，感受到老闆的心意，也可以心意已決的離職了」、「真心建議還是離職吧」、「記得去找下一份工作」。