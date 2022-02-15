高端獲巴拉圭EUA　外交部：台灣公司與友邦首度國際醫衛合作

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

高端新冠疫苗在巴拉圭執行的三期臨床試驗，期中分析解盲數據達標，同步取得巴拉圭緊急使用授權 （EUA），激勵今 （15日）股價跳空漲停265元。對此，外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，這是我國疫苗公司與友邦首度在國際上的醫衛合作；我國政府樂見我國疫苗獲得巴國政府的認可與肯定。

歐江安說，巴拉圭衛福部國家衛生監督局（DINAVISA）於當地時間2月14日宣布核發我國高端疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）在巴國的緊急使用授權（EUA）；我國駐巴拉圭大使館應巴國政府邀請，與巴國衛福部長波爾巴（Julio Borba）共同見證授證儀式。

歐江安表示，我國高端公司與巴拉圭國立亞松森大學醫學院合作，順利在巴國完成第三期人體臨床實驗，這是我國疫苗公司與友邦首度在國際上的醫衛合作；我國政府樂見我國疫苗獲得巴國政府的認可與肯定。

此外，歐江安表示，COVID-19疫情持續在全球蔓延，為協助友邦共同對抗疫情，我國政府將與巴拉圭政府保持密切聯繫，瞭解巴國對疫苗的實際需求，並在我國能力範圍內提供協助，以展現台巴兩國友好邦誼及醫衛合作的成果。