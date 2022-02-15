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中國禁牛肉進口　外交部：立陶宛已提「農產品輸台」申請

牛肉,生牛肉。圖／達志示意圖

▲立陶宛牛肉遭到中國禁止進口，台灣外交部表示，立陶宛提農產品輸台計畫。（圖／達志示意圖 ）

中央社記者黃雅詩台北15日電

中國採取暫停進口立陶宛牛肉等經濟打壓措施，外交部表示，立陶宛已透過駐館提出各類農產品輸出台灣的申請程序，外交部也協助轉達農產品進口主管機關，台灣將全力支持立陶宛對抗中國無理霸凌。

至於立陶宛申請輸台的農產品是否指牛肉，外交部歐洲司長陳立國表示，立陶宛申請輸台的農產品包括「曾因政治立場遭到中國打壓」的品項，但具體有哪些產品，因為主管審核機制的機關是農委會與衛福部，目前仍在申請過程，涉及品項與廠商等細節內容，需等審核過關之後才能對外說明。

中國海關總署9日宣布暫停接受立陶宛牛肉進口申報，陳立國今天在例行記者會回應中央社提問指出，外交部注意到立陶宛牛肉遭中國打壓事件，對於中國不斷以經濟脅迫，擾亂國際經貿秩序，外交部除第一時間予以譴責，也將持續與全球民主國家合作，共同強化國際供應鏈安全。

至於台灣是否會比照進口立陶宛蘭姆酒方式，以具體行動聲援立陶宛，陳立國表示，立陶宛已透過駐處向台灣提出各類農產品申請事宜，農產品進口主管單位將依照國內相關規定審核，順利通過後將進一步公布內容。

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關鍵字：

立陶宛牛肉外交部農產品

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