大叔情人節DIY太激烈！小弟腫成米其林寶寶　羞喊：被蜜蜂叮到

▲情人節「自己來」太激烈！他下體腫成米其林寶寶，還以為被蜜蜂叮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

昨天是情人節，不過，高雄有名44歲的男子小傑（化名）今天一早起床後發現，自己的陰莖腫得像米其林寶寶，緊急去泌尿科看診求救。小傑起初向醫生表示，自己是捕蜂大隊，是不是被蜜蜂叮到？但醫生診斷是陰莖淋巴管炎，這時小傑才坦言確實有自慰，所幸只要3-5天就會消腫，才讓小傑放心返家。

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▲情人節「自己來」太激烈！他下體腫成米其林寶寶，還以為被蜜蜂叮。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄男小傑今天一早起床發現，自己的陰莖突然嚴重腫脹，宛如米其林寶寶一樣，嚇得他早上趕快衝去泌尿科看診求救。收治他的高美泌尿科診所醫師張美玉診斷，這是陰莖淋巴管炎，並詢問小傑昨天有做了什麼？小傑起初認為，自己是捕蜂大隊，是不是過程中被蜜蜂叮到才這樣，張美玉笑說，你工作都有穿褲子，不可能吧？

▲▼自慰時如果過度用力、長時間摩擦都可能出現陰莖淋巴管炎，但只要休息3-5天就能消腫。（圖／記者賴文萱翻攝）

這時小傑才坦言，昨天確實有在家中自慰，自慰完去洗澡時還不覺得有異樣，一早睡醒才驚覺整個腫脹起來。張美玉表示，其實陰莖淋巴管炎很常見，因為陰莖皮很薄、皮下組織也很豐富，如果過度用力摩擦或者太長時間自慰都有可能造成腫脹，不過，只要休息個3-5天就會自己消掉，男性不用太過緊張擔憂。

另外，先前也有一名30歲出頭的年輕人因為「陰莖上有小蚯蚓」，嚇得他以為自己得了不治之症，緊急看診求救。張美玉表示，這是另一種陰莖硬化性淋巴管炎，主要是常常自慰或者自慰過度，也有可能是性行為過程中有折到，導致形成淋巴管形成，但也是休息個幾個月就會恢復。