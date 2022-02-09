逃稅1.3億！曾與雞排妹打官司的醫美診所　負責人遭重判7年

▲知名醫美診所負責人逃漏稅遭重判。（圖／翻攝googlemap）

記者陳宏瑞／高雄報導

在北、南、高都有診所的知名醫美集團遭檢舉涉嫌逃漏稅，2017年診所及鍾姓負責人住處等地遭到檢方搜索，並約談會計、美容師等多人，事後遭違反稅捐稽徵法起訴，法院審理後認為鍾姓負責人在2011到2016年、連續6年逃漏稅1億3千多萬，重判他有期徒刑7年。可上訴。

判決書指出，檢調是在2017年接獲檢舉，這家知名醫美診所涉嫌逃漏稅，於是兵路搜索元和雅在台北、台南及高雄的診所以及鍾姓負責人住處等地，並依偽造文書、違反稅捐法等罪名約談會計、美容師及諮詢師等多人。

這家知名醫美集團在台北、台南、高雄都有整型診所，去年還與宅男女神因合約問題鬧上法院因而聲名大噪。

高雄地院審理時，何姓會計坦承犯行，表示是受雇於人聽命行事，希望獲得輕判；但鍾姓負責人則辯稱，他執行業務所得及漏稅金額，不可能像國稅局核定的1年1億5000多萬元，就算他全年度不眠不休投入工作，也無法賺這麼多。

法官根據各診所保險箱內現金數額的報表，發現鍾姓負責人將醫美集團收入入帳之初，即區分為現金收入，及現金以外之刷卡、匯款、支票收入，進而僅向稅捐機關申報非現金收入，現金收入則隱匿未申報，並製作不實之各年度執行業務所得損益計算表，來申報集團執行業務所得，而3家診所每天現金收入多數在10萬元以上，甚至有單日現金收入高達95萬餘元情況。

法院審理後認定，鍾姓負責人指示何姓會計，以內、外帳方式逃漏稅達1億3000多萬元，因此依違反稅捐稽徵法重判鍾姓負責人有期徒刑7年；何姓會計1年10月，可易科罰金，全案可上訴。



