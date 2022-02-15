華南雨彈又來襲！強烈冷氣團周末報到　「乾冷→濕冷」時程出爐

▲周五華南雲雨區東移，各地轉雨 。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日持續受到大陸冷氣團影響，各地天氣依然偏涼冷，今晨平地最冷出現在新竹峨眉9度，冷氣團預估在周四減弱，但周五受到華南雲雨區東移影響，各地轉雨，因此溫度回升不明顯，周末開始又有一波更強冷空氣影響，天氣再度轉濕冷，且氣溫更低。

氣象局簡任技正伍婉華表示，昨日鋒面離開後冷空氣南下，今日持續受到冷氣團影響，清晨各地氣溫都偏低，今明兩日北部、東半部為陰天有局部降雨，其他地區雲量偏多，白天偏涼到舒適，北部、東北部18到19度，中部、花東21度，南部24到25度。

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▲明日基隆北海岸及東北部有雨 。（圖／記者湯興漢攝）

明日天氣類似，不過屆時又有一股冷空氣補充南下，明晨馬祖8度、金門11度、西半部13到14度、東部15到16度，基隆北海岸、東北部明日有局部大雨，北部、東北部也比今天冷1到2度，其他地區變化不大，冷氣團將於周四減弱，各地天氣略微回暖。

周四起鋒面逐漸生成，周五鋒面雲系影響台灣，中部以北、東北部、金馬澎降雨機率增加，受到下雨影響，因此氣溫回升幅度有限。周六開始北方更強冷空氣南下，預計是大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團等級，北部、東北部、金馬早上開始降溫，其他各地下半天開始降溫。

周末除冷空氣影響外，華南雲雨區影響也會持續，因此溫度更低，預計馬祖8度、金門11度、澎湖、中部以北及東北部13度、其他地區16到17度。另周六到周一三千公尺以上高山有降雪機率。