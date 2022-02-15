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網賣時效性門票！他寄貨到付款　竟被買家威脅：不降價就不取貨

▲▼網購 超商取貨 包裹 雙11。（圖／記者屠惠剛攝）

▲買有時效性票券，他竟威脅賣家：「不降價我就不取貨」。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書「爆料公社」指控，他日前透過網路賣出《炎上BURN》入場門票，不料買家竟在他把票券寄出後，威脅他「若不降價就不取票」，由於票券有時間限制，萬一對方真的不取貨，等包裹回到他的手上，票券就變成廢紙了，讓他大罵「根本是強迫人降價」。

▲▼網路買便宜有時效性票券還『威脅』賣家「不降價我就不取貨」。（圖／翻攝自爆料公社）

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▲原PO與買家談好價格，不料包裹寄出後，買家卻反悔。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO在爆料公社說，他日前與一名買家談好，賣2張《炎上BURN》入場券共3660元，超商取貨付款，不料當他把票券寄出後，買家在開演前一天突然說，有其他人賣得更便宜，如果他不願意降價（砍成3200元）就不取票，只願意負擔運費。

他憤怒說，由於票券有時間限制，萬一對方真的不取貨，等包裹回到他的手上，表演時間也已經過了，根本是強迫人降價。他也解釋，自己並非賣黃牛票，是因為臨時有其他事情，無法前往觀看，所以才轉售，而且原票價1張就要2200元，他賣1張1800，完全是賠售了，沒想到會碰上這種惡劣買家。

▲▼網路買便宜有時效性票券還『威脅』賣家「不降價我就不取貨」。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼網路買便宜有時效性票券還『威脅』賣家「不降價我就不取貨」。（圖／翻攝自爆料公社）

▲買家表示，若價格沒有共識，他可以取消交易，不取貨並賠償運費。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「原來還有這種垃圾手法，誠信在某些人的心理，連個屁都不如」、「沒差啊，沒取票造成的損失，請直接提告，還想要拿不取票威脅降價，這麼欠告的我是第一次看到」、「有時間限制的東西，最好是面交比較保險，透過貨運風險超大」、「這麼票真的面交比較安全，就是怕這種雷人」。

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