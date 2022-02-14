元宵節除了賞花燈還可以競標　軍火商別墅、BMW5系列等你當主人

▲士林執行署將於本月15日舉辦「123全國聯合拍賣會」，此波拍賣的物件中，最亮眼的物件是涉及拉法葉艦採購案的已故軍火商汪傳浦之妻葉秀貞名下的台北市外雙溪房產。（圖／士林執行署提供）

記者黃宥寧／台北報導

行政執行署士林分署將在明（15日）舉行新春首場「123全國聯合拍賣日」活動，此波拍賣有涉及拉法葉艦案已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞名下士林區房產，繼2次流標後，此次3拍底價為4770萬5600元相當接近市價，此外還有白色BMW 535i、芝龍巖真龍殿納骨塔位土地等，想在元宵節當天開車兜風出遊或進行投資的民眾，不可錯過。

士林分署表示，士林地檢署持續與台北地檢署合作，加速辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」，此次法拍房地位於北市士林區至善路二段的建物與基地，所有權人是汪妻葉秀貞，佔有2分之1產權，基地座落於至善路主幹道沿線的「外雙溪生活圈」，北倚永福山、南臥劍南山，外雙溪水潺潺而過，好山好水好風光，環境清幽，文教氣息濃厚，經2次拍賣流標未拍定，此次為第3次拍賣，底價新台幣4770萬5600元，相當接近市價，且產權清楚，投資自住兩相宜。

▼此次拍賣物件還有2012年出廠的白色BMW 535i。（圖／士林執行署提供）

此外，1輛2012年出廠的白色BMW 535i（新車價為400萬元左右）及iPhone10手機一支，不僅如此，該次拍賣的不動產另有三芝龍巖真龍殿納骨塔位土地、使用權及士林、內湖、八里等地區土地等物件，底價絕對低於市價，想在元宵節當天開車兜風出遊或在低利息時代想投資或深謀遠慮為自己身後事做好規劃的朋友，千萬別錯過，只要敢出價就有機會得標，得標價絕對低於市價。

▼拍賣刑案偵查中扣押物IPHONE10手機。（圖／士林執行署提供）

士林分署也呼籲如有出現發燒或呼吸道症狀，請勿入場參與應買，避免民眾群聚以降低疫情風險並確保拍賣場所符合防疫標準，讓我們大家共同守護台灣得來不易的為防疫成果。