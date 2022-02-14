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200元福袋中369萬保時捷！全聯幸運得主現身　3姊弟每年都買

▲▼全聯福袋祭出夢幻頭獎。（圖／業者提供）

▲全聯虎年福袋祭出夢幻頭獎，其中一名幸運得主只花200元買福袋，就中價值369萬「Porsche Taycan」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

幸運得主現身！全聯福利中心今年推出14萬個虎年福袋，實體門市更祭出2台保時捷「Porsche Cayenne Coupé」、「Porsche Taycan」頭獎，各市值369萬；小時達也首度推出線上福袋，頭獎為價值155萬賓士。今（14）日業者分享幸運得主，其中得獎號碼為「069836」是三姊弟各買一袋200元福袋，沒想到由弟弟購買的福袋幸運抽中「Porsche Taycan」，讓全家不敢置信。

全聯指出，今年實體門市的幸運獎號在大年初一開賣當天下午4點直播揭曉，頭獎「Porsche Cayenne Coupé」得獎號碼為「176336」，幸運獎號由豐原忠孝店開出，得獎者徐先生與友人於大年初一早上約5點到門市排隊買福袋，當天購買了一個200元「福利熊虎年生肖福袋」與一個1,400元「Ed Hardy福箱」，沒想到幸運由福箱開出頭獎「Porsche Cayenne Coupé」得獎號碼。

而「Porsche Taycan」得獎號碼為「069836」，幸運得主王先生與家人在新北土城中州店購買200元「福利熊虎年生肖福袋」，就被幸運神眷顧。得獎者開心表示，每年家裡三姊弟都會到全聯買福袋，今年早上8點半就到門市排隊，三姊弟各買一袋200元福袋，沒想到由弟弟購買的福袋幸運中獎，讓全家都不敢置信。

另全聯小時達專屬頭獎「Mercedes-Benz A180」開出獎號為「1187」，幸運獎號在大年初一開賣當天下午4：30直播揭曉，開出獎號門市為中壢中美門市，由黃先生幸運中獎。全聯今日也特地發佈新聞稿，恭喜三位幸運得獎者。

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