億元辰星獎學金「大手牽小手」　傳承回饋匯聚成大世代之光

▲國立成功大學祭出億元「辰星計畫獎學金」，每一份2萬美金，包含著成大校友經驗傳承回饋母校的渴望。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學祭出億元「辰星計畫獎學金」引起高教界一片關注，顯示在少子化的年代，連頂大都要拿高額獎學金出來搶人才，「辰星計畫獎學金」每一份2萬美金，包含著成大校友經驗傳承回饋母校的渴望，「大手牽小手」的濃厚情感所牽引出的點點故事，將如同天上繁星在全球閃耀光芒。

成大指出，進入頂大的優秀學生幾乎都會有出國研修、交換學生的計劃，由於學業及資金上的考量，一般會在大二才開始籌劃，大三實際執行，而辰星獎學金的資助加上校友積極伸手，讓一切變得更加順暢。

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成大教務長王育民說，相較過去多數單純的獎學金發放，辰星計畫獎學金的發放與審核是有明確目標的，主要是針對海外實習、出國交流，讓學生透過獎學金至國外進行研討、實際增廣見聞。

成大北美校友基金會會長、成大工程科學系73級校友許伯彰表示，「每一個辰星我們提供2萬美金補助，鼓勵學弟妹出國研究、學習或實習，提升國際競爭力。成大校友在國外多年來累積很多工作、學習經驗，透過獎學金，美國校友大手牽小手的計畫，希望把我們在美國的經驗傳承給學弟學妹」。

「辰星獎學金」不僅僅經濟物質面向，成大北美校友張蘊禮表示，我們有 30 到 50 位校友組成導師團，願意提供學弟妹專業輔導、精神支持等。「透過大手牽小手，希望學弟妹勇敢來問，什麼問題都能問，無論專業、學術、人生大事等都可以」。

張蘊禮提到，「怎麼跨學院學習、人生怎麼看、一步一步怎麼樣走，當初先念建築再讀化學，有很多事情無人可問」。成大北美校友傅模英也說，過去無人可問、無處可走的時候真的感到很孤獨。「現在時候到了，我們可以做點什麼」。

成大北美校友龔行憲認為，畢業校友的奮鬥經驗對學弟妹來說很可能會是人生發展的重要啟發。「當年求學過程曾一度不知道該怎麼走下一步。剛好在電機系系館海報看見校友劉炯朗去美國 MIT，這帶動我怎麼去走出下一步的想法。所以，我們很願意把我們經驗帶給學弟妹。在北美我們會組織起來，讓有經驗的校友定期和辰星獎學金得主互動」。

前不久傅模英接待一位剛到美國芝加哥西北大學進修的學生，從機場接機到疫苗施打，傅模英都一路相伴，並分享台美兩地文化差異的個人觀察，幫助對方迅速適應新環境。傅模英表示，透過導師團鏈結成大世代校友，他們可以像人生導師，也可以如朋友般親切，希望將亦師亦友的溫暖與真誠傳遞給初來乍到的成大學弟妹。

成大北美校友盧克修於全球半導體產業具重要貢獻，同時也具有熱心公益的公民精神。盧克修甫聽聞「辰星計畫獎學金」即慷慨提供 30 萬美元，希望鼓勵新世代成大學弟妹多方拓展視野，培養國際競爭力。

盧克修表示，當今產業世界供應鏈趨勢明顯，與國際接軌是必要趨勢。「成大學生向來務實、努力，不好高騖遠。未來還能更活潑、更有想像力，在盒子外面思考（think outside the box），追尋更高、更好的成就」。

成大北美校友傅模英表示，優秀人才不僅學習成績或學習能力很優秀，品格養成也很重要。透過導師團不僅提供學弟妹專業輔導與經濟物質支持，也希望大手牽小手，鏈結世代校友互動，將校友經驗傳承延伸至精神層面。「相信新世代成大人兼具好的學習能力與高尚品格，將來對社會國家的貢獻也會更大一點」。

成大「辰星計畫獎學金」預計額外提供優秀高中生就讀成大者每人 至少 2 萬美金（約新台幣 60 萬元），鼓勵學生鏈結國際放眼全球，成為驅動新時代勇敢有為的關鍵力量。

辰星獎學金的發放對象分為大學部與研究所。大學部的部分，優秀高中生獎學金與書卷獎得者，就有極大的機會成為辰星獎學金的候選者，而研究所的部分則是採各系推薦、各院審核的方式進行，最後再經由校級單位審核，經審核符合出國條件後，每人最高可獲得2萬美元（約台幣60萬元）獎學金。

